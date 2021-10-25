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Підробка Covid-сертифікатів: за минулий тиждень відкрили понад 80 справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом минулого тижня поліцейські відкрили понад 80 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає УНН.

Підробка Covid-сертифікатів: за минулий тиждень відкрили понад 80 справ

Деталі

Відзначається, що з них 65 фактів виявили прикордонники під час перевірки документів при перетині державного кордону.

Зокрема, протягом минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків і вилучили понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

Загалом із початку року відкрито понад 800 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру.

Всього з початку року до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.

При цьому в Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність і за використання підробленої COVID-документації. В підрозділах дізнання Нацполіції таких кримінальних проваджень зареєстровано 359, з них до суду скеровано 57 обвинувальних актів.

Доповнення

Українські прикордонники за минулі вихідні, 23-24 жовтня, виявили понад 10 COVID-сертифікатів, які мають ознаки підробки.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, - понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, однак традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.

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