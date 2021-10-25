COVID-сертифікати купували і ті люди, яких відразу після хвороби змушували вакцинуватися - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. COVID-сертифікати купували і ті люди, яких відразу після хвороби, в тому числі і важкої, змушували вакцинуватися. Таку думку висловила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва і Анни Степанець “Чергові по країні”, передає кореспондент УНН.
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“З приводу перехворілих — це окрема історія. Ви знаєте, чому вони купували (COVID-сертифікати ред.)? Тому що ми єдина країна в світі, напевно, принаймні серед європейських та Америки, де перехворілим людям не давали „зелені“ паспорти. Що було робити тим людям, які тільки що перехворіли”, — сказала Голубовська.
Деталі
Вона розповіла, що їй сьогодні головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні повідомив, що у нього три людини виписалися і ридають, бо їх на роботі змушують зараз вакцинуватися.
“Один лежав в реанімації, двоє були важких, по місяцю лежали в стаціонарі. Вони вийшли і їх на роботу не пускають, йдіть вакцинуватися. Але цього ж немає ніде в світі. Частина куплених сертифікатів, в тому числі і цими людьми, я так припускаю. Це не правильно, абсолютно”, - сказала Голубовська.
Доповнення
Минулого тижня поліцейські відкрили понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.
Українські прикордонники за минулі вихідні, 23-24 жовтня, виявили більше 10 COVID сертифікатів, які мають ознаки підробки.
Тема підроблених COVID-сертифікатів в Україні потрапила на сторінки видання The New York Times.