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Тема поддельных COVID-сертификатов в Украине попала на страницы издания The New York Times

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Крупнейшее американское издание The New York Times отдельно обратило внимание на проблему подделки COVID-сертификатов в Украине, отметив, что страна страдает не только от крупной вспышки заболевания, но и от массовой подделки документов о прохождении вакцинации, пишет УНН.

Тема поддельных COVID-сертификатов в Украине попала на страницы издания The New York Times

Детали

The New York Times пишет, что причиной стремительного распространения коронавируса в Украине стали две основные проблемы: нежелание населения вакцинироваться и незаконные схемы по продаже фальшивых COVID-сертификатов, которые позволяют людям обходить ограничения и правила.

“Распространение фальшивых сертификатов о вакцинации в стране, которая многие годы страдала от коррупции во многих сферах общественной жизни, угрожает подорвать борьбу Украины с вирусом”, — сказано в публикации.

Газета напоминает, что в октябре украинские власти заподозрили в торговле фальшивыми COVID-паспортами сотрудников по меньшей мере 15 медицинских учреждений страны.

Поскольку люди регистрируют подобные фальшивки в государственных базах данных, они учитываются в общей статистике вакцинации. Но даже по этим официальным сведениям Украина остается страной с самым низким уровнем иммунизации в Европе: полностью привиты здесь только 15% населения, пишет газета.

Ukraine, the country with the lowest rate of coronavirus vaccination in Europe, reported its highest daily death toll since the beginning of the pandemic. Health officials are struggling with widespread vaccine skepticism and fake vaccine certificates. https://t.co/kPCxdckPHL

— The New York Times (@nytimes) October 19, 2021

Дополнение

Согласно последним данным на 20 октября в Украине зафиксировано уже 2,67 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 октября, — почти 19 тысяч, новый антирекорд с начала осени. Госпитализировано за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, почти удвоение по сравнению с показателем в предыдущий день.

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