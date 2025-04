Тема поддельных COVID-сертификатов в Украине попала на страницы издания The New York Times

Детали

The New York Times пишет, что причиной стремительного распространения коронавируса в Украине стали две основные проблемы: нежелание населения вакцинироваться и незаконные схемы по продаже фальшивых COVID-сертификатов, которые позволяют людям обходить ограничения и правила.

“Распространение фальшивых сертификатов о вакцинации в стране, которая многие годы страдала от коррупции во многих сферах общественной жизни, угрожает подорвать борьбу Украины с вирусом”, — сказано в публикации.

Газета напоминает, что в октябре украинские власти заподозрили в торговле фальшивыми COVID-паспортами сотрудников по меньшей мере 15 медицинских учреждений страны.

Поскольку люди регистрируют подобные фальшивки в государственных базах данных, они учитываются в общей статистике вакцинации. Но даже по этим официальным сведениям Украина остается страной с самым низким уровнем иммунизации в Европе: полностью привиты здесь только 15% населения, пишет газета.

Согласно последним данным на 20 октября в Украине зафиксировано уже 2,67 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 октября, — почти 19 тысяч, новый антирекорд с начала осени. Госпитализировано за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, почти удвоение по сравнению с показателем в предыдущий день.