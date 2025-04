Тема підроблених COVID-сертифікатів в Україні потрапила на сторінки видання The New York Times

Деталі

The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися і незаконні схеми з продажу фальшивих COVID-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження і правила.

“Поширення фальшивих сертифікатів про вакцинацію в країні, яка багато років страждала від корупції в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом”, — сказано в публікації.

Газета нагадує, що у жовтні українська влада запідозрила в торгівлі фальшивими COVID-паспортами співробітників щонайменше 15 медичних установ країни.

Оскільки люди реєструють подібні фальшивки в державних базах даних, вони враховуються у загальній статистиці вакцинації. Але навіть за цими офіційними даними Україна залишається країною з найнижчим рівнем імунізації в Європі: повністю щеплені тут тільки 15% населення, пише газета.

Ukraine, the country with the lowest rate of coronavirus vaccination in Europe, reported its highest daily death toll since the beginning of the pandemic. Health officials are struggling with widespread vaccine skepticism and fake vaccine certificates. https://t.co/kPCxdckPHL

— The New York Times (@nytimes) October 19, 2021

Доповнення

Згідно з останніми даними на 20 жовтня в Україні зафіксовано вже 2,67 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 жовтня, — майже 19 тисяч, новий антирекорд з початку осені. Госпіталізовано за добу при цьому майже 5,5 тисячі осіб, майже подвоєння в порівнянні з показником в попередній день.