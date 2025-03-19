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ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

Київ • УНН

 • 103771 перегляди

За даними ISW, путін відхилив пропозицію США та України щодо перемир'я, наполягаючи на вимогах, що рівнозначні капітуляції. Він прагне утримати пропозицію про припинення вогню "в заручниках".

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

російський диктатор володимир путін не прийняв американсько-українську пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на лінії фронту та повторив свої вимоги, які рівнозначні капітуляції України. Такого висновку за підсумками телефонної розмови путіна і президента США Дональда Трампа дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що, згідно з інформацією кремля, путін наголосив на необхідності усунення "корінних причин" війни.

Російські офіційні особи неодноразово визначали ці першопричини як розширення НАТО на Схід і нібито порушення Україною прав російськомовних меншин в Україні. Заклики російських офіційних осіб до усунення цих "корінних причин" рівнозначні російським вимогам постійного нейтралітету України та встановлення проросійського уряду в Києві

- стверджують аналітики.

Вони також вказують, що російський диктатор зажадав від України припинити мобілізацію під час можливого тимчасового припинення вогню, а також закликав припинити будь-яку іноземну військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, але не обговорював військову підтримку росії з боку Північної Кореї, КНР та Ірану.

путін заявив, що росія і Сполучені Штати повинні продовжувати свої зусилля щодо мирного врегулювання в "двосторонньому режимі", виключаючи Україну або Європу з майбутніх переговорів про війну в Україні. Вимоги Путіна під час дзвінку 18 березня збігаються з вимогами, які він висунув 13 березня

- констатують в ISW.

Там припускають, що путін намагається утримати пропозицію про тимчасове припинення вогню "в заручниках", щоб отримати превентивні поступки перед офіційними переговорами про припинення війни.

"Наполегливість вимог путіна щодо капітуляції України демонструє, що путін не зацікавлений у добросовісних переговорах для досягнення заявленої мети Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову. За її результатами глава Біолого дому, зокрема, заявив, що не обговорював із російським диктатором питання припинення надання допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім18.03.25, 19:38 • 114640 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Інститут дослідження війни
NATO
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