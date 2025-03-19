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ISW: путин держит предложение о прекращении огня "в заложниках", чтобы получить уступки

Киев • УНН

 • 103765 просмотра

По данным ISW, путин отклонил предложение США и Украины о перемирии, настаивая на требованиях, равнозначных капитуляции. Он стремится удержать предложение о прекращении огня "в заложниках".

ISW: путин держит предложение о прекращении огня "в заложниках", чтобы получить уступки

российский диктатор владимир путин не принял американско-украинское предложение о временном прекращении огня на линии фронта и повторил свои требования, которые равнозначны капитуляции Украины. К такому выводу по итогам телефонного разговора путина и президента США Дональда Трампа пришли эксперты Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно информации кремля, путин отметил необходимость устранения "коренных причин" войны.

Российские официальные лица неоднократно определяли эти первопричины как расширение НАТО на Восток и якобы нарушение Украиной прав русскоязычных меньшинств в Украине. Призывы российских официальных лиц к устранению этих "коренных причин" равнозначны российским требованиям постоянного нейтралитета Украины и установления пророссийского правительства в Киеве

- утверждают аналитики.

Они также указывают, что российский диктатор потребовал от Украины прекратить мобилизацию во время возможного временного прекращения огня, а также призвал прекратить любую иностранную военную помощь и обмен разведданными с Украиной, но не обсуждал военную поддержку россии со стороны Северной Кореи, КНР и Ирана.

путин заявил, что россия и Соединенные Штаты должны продолжать свои усилия по мирному урегулированию в "двустороннем режиме", исключая Украину или Европу из будущих переговоров о войне в Украине. Требования Путина во время звонка 18 марта совпадают с требованиями, которые он выдвинул 13 марта

- констатируют в ISW.

Там предполагают, что путин пытается удержать предложение о временном прекращении огня "в заложниках", чтобы получить превентивные уступки перед официальными переговорами о прекращении войны.

"Настойчивость требований путина относительно капитуляции Украины демонстрирует, что путин не заинтересован в добросовестных переговорах для достижения заявленной цели Трампа по достижению длительного мира в Украине", - резюмируют аналитики.

Напомним

18 марта Трамп и путин вели телефонный разговор. По ее результатам глава Биолого дома, в частности, заявил, что не обсуждал с российским диктатором вопрос прекращения оказания помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.

Переговоры о внедрении морского перемирия начнутся немедленно на Ближнем Востоке — Белый дом18.03.25, 19:38 • 114619 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Институт изучения войны
NATO
Дональд Трамп
Северная Корея
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