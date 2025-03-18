Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Артист Tommy Cash, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2025, оприлюднив у мережі кліп на пісню, з якою виступатиме на песенному конкурсі. Над цією роботою працювала команда із представників України та росії, пише УНН.

Музична композиція "Espresso Macchiato" від естонського виконавця взірвала мережу. Але більш цікавим виявився склад команди, який працював над кліпом на неї. Оператором став українець Дмитро Недря, який зняв відому стрічку "Я, Побєда і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна, хореографом - Костянтин Коваль.

А ось продюсеркою кліпу – росіянка Аліна Пязок, яка раніше співпрацювала із артистами рф. Дівчина виклала відео на своїй сторінці в соцмережах та вказала склад команди, зробивши акцент на громадянстві кожного з них, позначивши його прапорцем.

Пізніше, начебто через скандал у мережі, продюсерка прибрала смайли, а Згодом і зовсім видалила під дописом перелік прізвищ, які працювали над кліпом.

Це не перша колаборація Tommy Cash із росіянами. У 2015 році співак записав кліп з росіським гуртом Little Big, який мав представити рф на "Євробаченні-2020", яке не відбулося через пандемію коронавірусу.

У 2021 році артист відвідав тимчасово окупований Крим, а у 2022-му - відмовився висловлювати чітку позицію щодо повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо

УНН передавав, що фінську співачку змусили змінити номер на "Євробаченні" через "надмірну сексуальність".