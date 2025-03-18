Скандал вокруг клипа для Евровидения-2025: эстонский певец "объединил" украинцев и россиян в работе над своим клипом

Артист Tommy Cash, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2025, обнародовал в сети клип на песню, с которой будет выступать на песенном конкурсе. Над этой работой работала команда из представителей Украины и России, пишет УНН.

Музыкальная композиция "Espresso Macchiato" от эстонского исполнителя взорвала сеть. Но более интересным оказался состав команды, который работал над клипом на нее. Оператором стал украинец Дмитрий Недря, который снял известную ленту "Я, Победа и Берлин" по повести Кузьмы Скрябина, хореографом - Константин Коваль.

А вот продюсером клипа - россиянка Алина Пязок, которая ранее сотрудничала с артистами рф. Девушка выложила видео на своей странице в соцсетях и указала состав команды, сделав акцент на гражданстве каждого из них, обозначив его флажком.

Позже, якобы из-за скандала в сети, продюсер убрала смайлы, а впоследствии и вовсе удалила под сообщением перечень фамилий, которые работали над клипом.

Это не первая коллаборация Tommy Cash с россиянами. В 2015 году певец записал клип с российской группой Little Big, которая должна была представить РФ на "Евровидении-2020", которое не состоялось из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году артист посетил временно оккупированный Крым, а в 2022-м - отказался выражать четкую позицию относительно полномасштабного вторжения.

Напомним

УНН передавал, что финскую певицу заставили сменить номер на "Евровидении" из-за "чрезмерной сексуальности".