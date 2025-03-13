Фінську співачку змусили змінити номер на "Євробаченні" через "надмірну сексуальність"

Представниця Фінляндії на "Євробаченні-2025" Еріка Вікман заявила, що Європейська мовна спілка (EBU) попросила її змінити сценічний номер, оскільки він нібито є "занадто сексуальним". Про це вона повідомила в інтервʼю Expressen, пише УНН.

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За словами співачки, вимоги стосуються як її костюма, так і самої постановки.

"Це не щось одне, це все: мій одяг, про що пісня, як я рухаюся на сцені. Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що це занадто сексуально. Вони хочуть прикрити мою дупу",- каже співачка.

"Нам доведеться грати за їхніми правилами і змінити вбрання. Але це трохи двояко: вони думають, що проблема мого шоу в тому, що воно "занадто", але вся моя ідея в тому, щоб бути "занадто", - додала Вікман.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Європейська мовна спілка (EBU) заборонила мальтійське слово kant, яке застосувала в тексті своєї пісні представниця Мальти Міріана Конте. Зокрема, співачка мала можливість змінити текст пісні або вибрати нову до 10 березня.