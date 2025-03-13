Финскую певицу заставили сменить номер на "Евровидении" из-за "чрезмерной сексуальности"

Представительница Финляндии на "Евровидении-2025" Эрика Викман заявила, что Европейский вещательный союз (EBU) попросил ее изменить сценический номер, поскольку он якобы является "слишком сексуальным". Об этом она сообщила в интервью Expressen, пишет УНН.

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По словам певицы, требования касаются как ее костюма, так и самой постановки.

"Это не что-то одно, это все: моя одежда, о чем песня, как я двигаюсь на сцене. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что это слишком сексуально. Они хотят прикрыть мою задницу",- говорит певица.

"Нам придется играть по их правилам и изменить наряд. Но это немного двояко: они думают, что проблема моего шоу в том, что оно "слишком", но вся моя идея в том, чтобы быть "слишком", - добавила Викман.

Напомним

Ранее УНН писал, что Европейский вещательный союз (EBU) запретил мальтийское слово kant, которое применила в тексте своей песни представительница Мальты Мириана Конте. В частности, певица имела возможность изменить текст песни или выбрать новую до 10 марта.