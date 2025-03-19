Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Очікування від переговорів між США та росією не виправдалися, і ситуація виглядає менш оптимістичною, ніж заявляли американці. росія погодилася на мінімальні поступки, що ставить під сумнів подальший прогрес у переговорах. Трамп і його команда продовжують заявляти, що "все під контролем", але реальний стан справ може вимагати змін у стратегії США. Про це зазначив у коментарі журналісту УНН політолог Ігор Рейтерович.

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Мені здається, що ця розмова закінчилася великим шиком, якщо так відверто говорити. І очікування були одні, а по факту вийшла зовсім інша історія, яка і близько не відповідає тому баченню і тим заявам, які робила передусім американська сторона. При цьому Трамп і його команда намагається робити, як кажуть, гарну міну при поганій грі і розказують, що "все під контролем", "ситуація дуже непогано розвивається", "все добре", але, насправді, це не так, оскільки росія пішла на мінімум якихось пропозицій вимог, які висували Сполучені Штати. І то ці вимоги, пропозиції, вони під певним питанням перебувають - зазначив Рейтерович.

Крім того, політолог наголосив, що наразі залишається невідомим, скільки часу тепер займе наступний етап перемовин. Через те, що заяви про майбутню зустріч, яка має бути 23 березня, свідчать про те, що обговорення можуть тривати ще кілька тижнів. На тлі цього москва може використовувати ситуацію, щоб підняти ставки, звинувачуючи Україну у відмові від будь-яких умов перемир’я.

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Тому Штатам тут треба приймати зараз трохи інше рішення. По-перше, чітко озвучити якісь певні лінії, які вони не готові переступати, які безпосередньо стосуються України. І, по-друге, думати, як змусити росію все ж таки реально сідати за стіл перемовини, і говорити про реальні речі. Тому що те, що вчора обговорили, навіть от типу відмова ударів по енергетичним об'єктам, воно виглядає поки не дуже зрозуміло. І взагалі виникає питання, на даному етапі це кому вигідніше? Україні, наприклад, чи російській федерації. Тож тут дуже багато питань - говорить експерт.

"Я думаю, зараз, коли американські медіа, політики і не тільки американські, а й світові, все це обговорять і вийдуть не з дуже приємними повідомленнями для Трампа, можливо йому доведеться змінювати дещо свою політику і бути більш жорсткішим у відносинах з росією",-додав Рейтерович.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала 2,5 години.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна проводити переговори без участі України. Також він не хоче, щоб вона опинилася у списку "меню для путіна" під час переговорів між США та росією.