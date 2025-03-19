Нужны изменения в стратегии США: политолог о результатах разговора Трампа и путина

Ожидания от переговоров между США и россией не оправдались, и ситуация выглядит менее оптимистичной, чем заявляли американцы. россия согласилась на минимальные уступки, что ставит под сомнение дальнейший прогресс в переговорах. Трамп и его команда продолжают заявлять, что "все под контролем", но реальное положение дел может потребовать изменений в стратегии США. Об этом отметил в комментарии журналисту УНН политолог Игорь Рейтерович.

Детали

Мне кажется, что этот разговор закончился большим шиком, если так откровенно говорить. И ожидания были одни, а по факту вышла совсем другая история, которая и близко не соответствует тому видению и тем заявлениям, которые делала прежде всего американская сторона. При этом Трамп и его команда пытается делать, как говорят, хорошую мину при плохой игре и рассказывают, что "все под контролем", "ситуация очень неплохо развивается", "все хорошо", но, на самом деле, это не так, поскольку россия пошла на минимум каких-то предложений требований, которые выдвигали Соединенные Штаты. И то эти требования, предложения, они под определенным вопросом находятся - отметил Рейтерович.

Кроме того, политолог подчеркнул, что сейчас остается неизвестным, сколько времени теперь займет следующий этап переговоров. Из-за того, что заявления о будущей встрече, которая должна быть 23 марта, свидетельствуют о том, что обсуждения могут продолжаться еще несколько недель. На фоне этого москва может использовать ситуацию, чтобы поднять ставки, обвиняя Украину в отказе от каких-либо условий перемирия.

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Поэтому Штатам здесь надо принимать сейчас немного другое решение. Во-первых, четко озвучить какие-то определенные линии, которые они не готовы переступать, которые непосредственно касаются Украины. И, во-вторых, думать, как заставить россию все же реально садиться за стол переговоры, и говорить о реальных вещах. Потому что то, что вчера обсудили, даже вот типу отказ ударов по энергетическим объектам, оно выглядит пока не очень понятно. И вообще возникает вопрос, на данном этапе это кому выгоднее? Украине, например, или российской федерации. Поэтому здесь очень много вопросов - говорит эксперт.

"Я думаю, сейчас, когда американские медиа, политики и не только американские, но и мировые, все это обсудят и выйдут не с очень приятными сообщениями для Трампа, возможно ему придется менять кое-что свою политику и быть более жестким в отношениях с россией",-добавил Рейтерович.

Напомним

18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился 2,5 часа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным "был очень хорошим и продуктивным".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя проводить переговоры без участия Украины. Также он не хочет, чтобы она оказалась в списке "меню для путина" во время переговоров между США и россией.