COVID-19 в Украине: Буковина установила очередной антирекорд по количеству заражений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Черновицкой области зафиксировали 154 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
“154 новых случая за сутки. Чрезвычайно для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком — 92”, — указано в сообщении.
Глава ОГА также добавил, что: “Очень прошу, давайте прекращать устанавливать рекорды по заболеваемости коронавирусом, у нас должны быть другие, гораздо более позитивные достижения! Как это сделать, всем известно — маски, антисептики, социальная дистанция. Берегите себя и близких”.
Отметим, что в Украине зафиксировано 86 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные. За последние сутки установлен очередной антирекорд.