COVID-19 в Україні: Буковина встановила черговий антирекорд за кількістю інфікувань

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували 154 нових випадки зараження COVID-19 протягом останньої доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

“154 нових випадки за добу. Надзвичайно для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості хворих від початку епідемії. Так, у Сокирянському районі із березня зафіксували 104 недужих, у Кельменецькому — 92”, — вказано у повідомленні.

Глава ОДА також додав, що: “Дуже прошу, давайте припиняти встановлювати рекорди із захворюваності на коронавірус, у нас мають бути інші, набагато позитивніші досягнення! Як це зробити, усім відомо — маски, антисептики, соціальна дистанція. Бережіть себе та близьких”.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1992 летальні. За останню добу встановлено черговий антирекорд.

Українські Національні Новини

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