COVID-19: президент и премьер-министр Эстонии пошли на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу пошла на самоизоляцию после того, как узнала, что контактировала с человеком, у которого впоследствии диагностировали COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Во вторник у меня был профессиональный контакт с человеком, у которого впоследствии диагностировали коронавирус. Меня также считают близким контактом, и поэтому я нахожусь на самоизоляции в соответствии с указаниями Совета здравоохранения, и все физические встречи, запланированные на эту и будущую неделю, к сожалению, должны быть отменены”, — написала Кальюлайд.
Президент сообщила, что чувствует себя хорошо и уже сделала тест на COVID-19, который оказался отрицательным.
О контакте с больным COVID-19 узнал и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Он уже пообещал сделать тест и также пошел на самоизоляцию.
Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины COVID-19 переболело более 100 народных депутатов. Коронавирусную болезнь также преодолел Президент Украины Владимир Зеленский.