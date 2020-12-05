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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22617 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81209 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101407 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117521 просмотра

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3 марта, 11:09 • 152333 просмотра

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COVID-19: президент и премьер-министр Эстонии пошли на самоизоляцию

COVID-19: президент и премьер-министр Эстонии пошли на самоизоляцию

Киев  •  УНН

 • 10959 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу пошла на самоизоляцию после того, как узнала, что контактировала с человеком, у которого впоследствии диагностировали COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Во вторник у меня был профессиональный контакт с человеком, у которого впоследствии диагностировали коронавирус. Меня также считают близким контактом, и поэтому я нахожусь на самоизоляции в соответствии с указаниями Совета здравоохранения, и все физические встречи, запланированные на эту и будущую неделю, к сожалению, должны быть отменены”, — написала Кальюлайд.

Президент сообщила, что чувствует себя хорошо и уже сделала тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

О контакте с больным COVID-19 узнал и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Он уже пообещал сделать тест и также пошел на самоизоляцию.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины COVID-19 переболело более 100 народных депутатов. Коронавирусную болезнь также преодолел Президент Украины Владимир Зеленский.

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