COVID-19: президент та прем’єр-міністр Естонії пішли на самоізоляцію

“У вівторок у мене був професійний контакт з людиною, у якій згодом діагностували коронавірус. Мене також вважають близьким контактом, і тому я перебуваю на самоізоляції відповідно до вказівок Ради охорони здоров’я, і всі фізичні зустрічі, заплановані на цей та майбутній тиждень, на жаль, повинні бути скасовані”, — написала Кальюлайд.

Президент повідомила, що почувається добре і вже зробила тест на COVID-19, який виявився негативним.

Про контакт із хворим на COVID-19 дізнався і прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас. Він вже пообіцяв зробити тест та також пішов на самоізоляцію.

Як повідомляв УНН, у Верховній раді України на COVID-19 перехворіло понад 100 народних депутатів. Коронавірусну хворобу також подолав Президент України Володимир Зеленський.