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COVID-19: Мельбурн ослабит самый продолжительный в мире локдаун в связи с ростом числа вакцинаций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Австралийский город Мельбурн, провело больше времени под карантинными ограничениями COVID-19, чем другой город в мире, на этой неделе отменит приказ о прекращении карантина, сообщили официальные лица в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

До пятницы, когда некоторые ограничения будут сняты, в австралийском городе с населением 5 млн человек будет действовать только шесть запретов. В общем карантин длился 262 дня, или почти девять месяцев. Австралийские и другие СМИ отмечают, что это самый длительный срок в мире превышает 234-дневный карантин в Буэнос-Айресе.

Хотя число случаев заболевания коронавируса продолжает расти в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, на этой неделе уровень двойная вакцинация в штате достигнет 70%, что позволит ослабить ограничения.

“Великий день”

“Сегодня великий день”, — сказал премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс, объявляя о снятии ограничений. “Сегодня день, когда жители Виктории могут гордиться тем, чего они достигли”.

Когда откроются гостевые заведения и некоторые предприятия, их пропускная способность будет по-прежнему сильно ограничена. Дополнительные послабления, включая восстановление работы многих розничных магазинов, наступят после того, как 80% жителей штата Виктория, имеющих право на прививку, будут полностью привиты — по оценкам, не позднее 5 ноября.

Дополнение

В воскресенье в Виктории было зарегистрировано 1838 новых случаев заболевания коронавируса и семь смертей. Соседний Новый Южный Уэльс, на прошлой неделе вышел из 100-дневной изоляции, зарегистрировал 301 случай заболевания и 10 смертей. Восемьдесят процентов жителей штата прошли полную вакцинацию.

Напомним

Один из штатов Австралии позволит полностью вакцинированным путешественникам въезд из-за границы от 1 ноября.

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