Один зі штатів Австралії дозволить повністю вакцинованим мандрівникам в'їзд з-за кордону від 1 листопада

Деталі

Прем’єр-міністр штату Домінік Перротті оголосив, що вакциновані мандрівники з негативним результатом на COVID-19 перед вильотом до штату не будуть перебувати в карантині.

Про значне послаблення обмежень штату було оголошено через чотири дні після того, як Сідней вийшов з 106-денної ізоляції. Два тижні тому федеральний уряд оголосив, що вакциновані австралійці зможуть вільно виїжджати за кордон з листопада вперше від березня минулого року. Новий Південний Вельс стане першим штатом, який відкриється, адже першим досягне цільового показника вакцинації 80% населення у віці 16 років і старше.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон ще не повідомив, коли туристи знову зможуть подорожувати до Австралії, але він виключив таку можливість в цьому році.

За його словами, після постійних жителів і громадян Австралії — кваліфіковані мігранти та студенти матимуть пріоритет перед іноземними туристами для в’їзду.

Додамо

Столиця Австралії — Канберра вийшла з режиму ізоляції в п’ятницю, і влада повідомила, що понад 99% населення у віці від 12 років і старше мають хоча б одну дозу вакцини COVID-19.