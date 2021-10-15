Один из штатов Австралии позволит полностью вакцинированным путешественникам въезд из-за границы от 1 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Самый густонаселенный штат Австралии — Новый Южный Уэльс — заявил, что отменит карантин в гостиницах для вакцинированных путешественников и разрешит въезд с 1-го ноября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Премьер-министр штата Доминик Перротте объявил, что вакцинированые путешественники с отрицательным результатом на COVID-19 перед вылетом в штат не будут находиться в карантине.
О значительном ослаблении ограничений штата было объявлено через четыре дня после того, как Сидней вышел из 106-дневной изоляции. Две недели назад федеральное правительство объявило, что вакцинированые австралийцы смогут свободно выезжать за границу с ноября впервые с марта прошлого года. Новый Южный Уэльс станет первым штатом, который откроется, поскольку первым достигнет целевого показателя вакцинации 80% населения в возрасте 16 лет и старше.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон еще не сообщил, когда туристы снова смогут путешествовать в Австралию, но он исключил такую возможность в этом году.
По его словам, после постоянных жителей и граждан Австралии — квалифицированные мигранты и студенты будут иметь приоритет перед иностранными туристами для въезда.
Добавим
Столица Австралии — Канберра вышла из режима изоляции в пятницу, и власти сообщили, что более 99% населения в возрасте от 12 лет и старше имеют хотя бы одну дозу вакцины COVID-19.