COVID-19: Мельбурн послабить найтриваліший у світі локдаун в зв'язку з ростом числа вакцинацій

Деталі

До п’ятниці, коли деякі обмеження будуть зняті, в австралійському місті з населенням 5 мільйонів людей діятиме лише шість заборон. Загалом карантин тривав 262 дня, або майже дев’ять місяців. Австралійські та інші ЗМІ відзначають, що це найтриваліший термін у світі, що перевищує 234-денний карантин в Буенос-Айресі.

Хоча число випадків захворювання коронавірусом продовжує зростати в штаті Вікторія, столицею якого є Мельбурн, на цьому тижні рівень подвійна вакцинація в штаті сягне 70%, що дозволить послабити обмеження.

“Великий день”

“Сьогодні великий день”, — сказав прем’єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс, оголошуючи про зняття обмежень. “Сьогодні день, коли жителі Вікторії можуть пишатися тим, чого вони досягли”.

Коли відкриються гостьові заклади і деякі підприємства, їх пропускна здатність буде як і раніше сильно обмежена. Додаткові послаблення, включаючи відновлення роботи багатьох роздрібних магазинів, настануть після того, як 80% жителів штату Вікторія, що мають право на щеплення, будуть повністю щеплені — за оцінками, не пізніше 5 листопада.

Доповнення

У неділю в Вікторії було зареєстровано 1 838 нових випадків захворювання коронавірусом і сім смертей. Сусідній Новий Південний Уельс, який минулого тижня вийшов з 100-денної ізоляції, зареєстрував 301 випадок захворювання і 10 смертей. Вісімдесят відсотків жителів штату пройшли повну вакцинацію.

Нагадаємо

Один зі штатів Австралії дозволить повністю вакцинованим мандрівникам в’їзд з-за кордону від 1 листопада.