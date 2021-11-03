Community policing в действии: жители Днепра помогли патрульным задержать грабителей

Детали

Бдительные жильцы дома на улице Чеботарева, что в Днепре, заметили рядом с детской площадкой подозрительный автомобиль. Обеспокоило их то, что в ночное время неизвестные лица собирали что-то с площадки и складывали в авто. Граждане позвонили в полицию и попросили проверить, что происходит.

На место прибыл экипаж патрульных, но указанный автомобиль уже уехал с места. Полицейские обследовали территорию и обнаружили его на соседней улице. Возле транспортного средства находился мужчина. Стражи порядка пообщались с гражданином и провели поверхностную проверку. В салоне автомобиля инспекторы обнаружили резиновое покрытие которое, вероятно, и было похищено с детской площадки на соседней улице.

Мужчина предложил патрульным взятку, чтобы те его отпустили. Инспекторы предупредили его об уголовной ответственности за такие действия, но мужчина настаивал на своем.

Позже на место подошел еще один гражданин, который, вероятно, также причастен к краже.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчин доставили в отделение полиции. Им грозит ответственность за кражу и предложение неправомерной выгоды.

“Спасибо неравнодушным гражданам, которые вызвали полицию. Благодаря вашей реакции предполагаемых злоумышленников удалось задержать так быстро", - отметили в МВД.

Добавим

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что институт полицейских офицеров громады (ПОГ) продемонстрировал свою эффективность. Этот проект будет расширяться и уже к концу следующего года число ПОГ возрастет до 2 тысяч человек.

Отметим, что полицейские громады также являются частью Community policing.

Справка

“Community Policing” — это постоянное взаимодействие правоохранителей с населением и местной властью ради повышения уровня безопасности на местах.