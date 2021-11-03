Community policing в действии: жители Днепра помогли патрульным задержать грабителей

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30548 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 64159 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 111936 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106092 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 60425 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71699 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186087 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150362 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158092 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138554 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
32%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12521 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 16880 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 14858 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 13774 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12031 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 111936 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106092 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 85824 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98157 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128149 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4452 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10201 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12050 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 14876 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 16899 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Community policing в действии: жители Днепра помогли патрульным задержать грабителей

Киев • УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Днепре бдительные жители дома помогли патрульным задержать грабителей, которые хотели украсть резиновое покрытие с детской площадки. Об этом сообщили в МВД и поблагодарили неравнодушных граждан, передает УНН.

Community policing в действии: жители Днепра помогли патрульным задержать грабителей

Детали

Бдительные жильцы дома на улице Чеботарева, что в Днепре, заметили рядом с детской площадкой подозрительный автомобиль. Обеспокоило их то, что в ночное время неизвестные лица собирали что-то с площадки и складывали в авто. Граждане позвонили в полицию и попросили проверить, что происходит.

На место прибыл экипаж патрульных, но указанный автомобиль уже уехал с места. Полицейские обследовали территорию и обнаружили его на соседней улице. Возле транспортного средства находился мужчина. Стражи порядка пообщались с гражданином и провели поверхностную проверку. В салоне автомобиля инспекторы обнаружили резиновое покрытие которое, вероятно, и было похищено с детской площадки на соседней улице.

Мужчина предложил патрульным взятку, чтобы те его отпустили. Инспекторы предупредили его об уголовной ответственности за такие действия, но мужчина настаивал на своем.

Позже на место подошел еще один гражданин, который, вероятно, также причастен к краже.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчин доставили в отделение полиции. Им грозит ответственность за кражу и предложение неправомерной выгоды.

“Спасибо неравнодушным гражданам, которые вызвали полицию. Благодаря вашей реакции предполагаемых злоумышленников удалось задержать так быстро", - отметили в МВД.

Добавим

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что институт полицейских офицеров громады (ПОГ) продемонстрировал свою эффективность. Этот проект будет расширяться и уже к концу следующего года число ПОГ возрастет до 2 тысяч человек.

Отметим, что полицейские громады также являются частью Community policing.

Справка

“Community Policing” — это постоянное взаимодействие правоохранителей с населением и местной властью ради повышения уровня безопасности на местах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.85
Ethereum
$1,596.03