Community policing в дії: мешканці Дніпра допомогли патрульним затримати грабіжників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Дніпрі пильні мешканці будинку допомогли патрульним затримати грабіжників, які хотіли поцупити гумове покриття з дитячого майданчика. Про це повідомили в МВС і подякували небайдужим громадянам, передає УНН.
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Пильні мешканці будинку на вулиці Чеботарьова, що у Дніпрі, помітили поряд із дитячим майданчиком підозрілий автомобіль. Занепокоїло їх те, що у нічний час невідомі особи збирали щось із майданчика і складали в авто. Громадяни зателефонували в поліцію та попросили перевірити, що відбувається.
На місце прибув екіпаж патрульних, але вказаний автомобіль вже поїхав з місця. Поліцейські обстежили територію та виявили його на сусідній вулиці. Біля транспортного засобу перебував чоловік. Охоронці порядку поспілкувались із громадянином та провели поверхневу перевірку. У салоні автомобіля інспектори виявили гумове покриття яке, ймовірно, і було викрадене з дитячого майданчику на сусідній вулиці.
Чоловік запропонував патрульним хабаря, аби ті його відпустили. Інспектори попередили його про кримінальну відповідальність за такі дії, але чоловік наполягав на своєму.
Пізніше на місце підійшов ще один громадянин, який, ймовірно, також причетний до крадіжки.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Осіб доставили до відділку поліції. Їм загрожує відповідальність за крадіжку та пропозицію неправомірної вигоди.
“Дякуємо небайдужим громадянам, які викликали поліцію. Завдяки вашій реакції ймовірних зловмисників вдалося затримати так швидко”, — зазначили у МВС.
Додамо
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що інститут поліцейських офіцерів громади (ПОГ) продемонстрував свою ефективність. Цей проект буде розширюватися і вже до кінця наступного року число ПОГ зросте до 2 тисяч осіб.
Відзначимо, що поліцейські громади також є частиною Community policing.
Довідка
“Community Policing” — це постійна взаємодія правоохоронців з населенням та місцевою владою заради підвищення рівня безпеки на місцях.