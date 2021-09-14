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У МВС планують до кінця наступного року розширити мережу поліцейських офіцерів громади до 2 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 34810 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Інститут поліцейських офіцерів громади (ПОГ) продемонстрував свою ефективність. Цей проект буде розширюватися і вже до кінця наступного року число ПОГ зросте до 2 тисяч осіб. Про це під час передачі 86 нових авто поліцейським офіцерам громади заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє УНН.

Цитата:

“З моєї точки зору, є найбільш ефективним проектом, з тих, які реалізує Національна поліція. Тут є повна співпраця місцевих громад, державної влади, народних депутатів, міжнародних партнерів, поліцейських і простих громадян, які оцінюють роботу поліцейських громад на місцях. Ми можемо пишатися, що довіра до поліцейського громади є найбільшою серед усіх представників поліцейської професії. Ми можемо стверджувати, що проект поліцейський офіцер громади має і буде збільшуватися”, - вказав голова МВС.

Водночас він зауважив, що “вузьким горлечком” реалізації проекту є термін підготовки поліцейських громади.

Та Монастирський сподівається, що спільно з міжнародними партнерами, підготовку буде вдосконалено.

Цитата:

"Амбітна мета наша полягає в тому, щоб до кінця наступного року поліцейських офіцерів громади стало 2 тисячі осіб. А загалом мета у тому, щоби в кожній з територіальних громад запрацював поліцейський офіцер громади. Тоді це буде візуальна присутність поліції і той рівень безпеки, на який заслуговує кожен громадянин України“, - заявив міністр.

Він наголосив, що саме поліцейський офіцер громади може повернути відчуття безпеки в кожен населений пункт, кожному українцеві.

Контекст

Проект “Поліцейський офіцер громади” офіційно стартував у травні 2019 року. Тоді службу розпочали 34 офіцери у 22 територіальних громадах. Наразі кількість таких поліцейських перевищує 600 осіб і вони стежать за безпекою у громадах в більшості областей України. Поліцейські громади покликані стежити за безпекою в громаді у тісній співпраці з її жителями.

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