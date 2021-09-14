В МВД планируют к концу следующего года расширить сеть полицейских офицеров общины до 2 тысяч человек

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Институт полицейских офицеров общины продемонстрировал свою эффективность. Этот проект будет расширяться и уже к концу следующего года число таких полицейских вырастет до 2 тысяч человек. Об этом во время передачи 86 новых автомобилей полицейским офицерам общины заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.