В МВД планируют к концу следующего года расширить сеть полицейских офицеров общины до 2 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Институт полицейских офицеров общины продемонстрировал свою эффективность. Этот проект будет расширяться и уже к концу следующего года число таких полицейских вырастет до 2 тысяч человек. Об этом во время передачи 86 новых автомобилей полицейским офицерам общины заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.
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"С моей точки зрения, является наиболее эффективным проектом, из тех, которые реализует Национальная полиция. Здесь есть полное сотрудничество местных общин, государственной власти, народных депутатов, международных партнеров, полицейских и простых граждан, которые оценивают работу полицейских общин на местах. Мы можем гордиться, что доверие к полицейскому общины является самым большим среди всех представителей полицейской профессии. Мы можем утверждать, что проект полицейский офицер общины должен и будет увеличиваться", - отметил глава МВД.
В то же время он отметил, что "узким горлышком" реализации проекта является срок подготовки полицейских общины.
И Монастырский надеется, что совместно с международными партнерами, подготовка будет усовершенствована.
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"Амбициозная цель наша заключается в том, чтобы к концу следующего года полицейских офицеров общины стало 2 тысячи человек. В целом цель состоит в том, чтобы в каждой из территориальных общин заработал полицейский офицер общины. Тогда это будет визуальное присутствие полиции и тот уровень безопасности, которого заслуживает каждый гражданин Украины", - заявил министр.
Он отметил, что именно полицейский офицер общины может вернуть ощущение безопасности в каждый населенный пункт, каждому украинцу.
Контекст
Проект "Полицейский офицер общины" официально стартовал в мае 2019 года. Тогда службу начали 34 офицера в 22 территориальных общинах. Сейчас количество таких полицейских превышает 600 человек, они следят за безопасностью в общинах в большинстве областей Украины. Полицейские общины призваны следить за безопасностью в общине в тесном сотрудничестве с ее жителями.