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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30127 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44877 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49463 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99975 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 103341 просмотра

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Coca-Cola впервые выпустит алкогольный напиток

Coca-Cola впервые выпустит алкогольный напиток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Компания Coca-Cola впервые за 125-летнее существование планирует создать алкогольный напиток, передает УНН со ссылкой на The Financial Times.

Напиток будет предназначен в первую очередь для выхода на быстро растущий японский рынок "Чжухай" - рынок напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.

Новость о алкогольный эксперимент появилась на сайте компании, где в прошлом месяце был обнародован текст интервью с президентом японского филиала Джорджем Гардуньо.

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Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты он ожидает вывести на рынок в 2018 году, Гардуньо отметил, что компания планирует эксперимент с продуктом в категории, известной в Японии как "Чжухай" - "консервированный напиток, включая алкоголь".

Гардуньо отметил, что план выхода на рынок является примером того, как компания изучала возможности вне его основным направлениям.

"Кока-Кола всегда сосредоточила свое внимание на безалкогольных напитках, и это будет небольшой эксперимент на определенном кусочке нашего рынка", - сказал он.

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