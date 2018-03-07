Coca-Cola впервые выпустит алкогольный напиток
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Компания Coca-Cola впервые за 125-летнее существование планирует создать алкогольный напиток, передает УНН со ссылкой на The Financial Times.
Напиток будет предназначен в первую очередь для выхода на быстро растущий японский рынок "Чжухай" - рынок напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.
Новость о алкогольный эксперимент появилась на сайте компании, где в прошлом месяце был обнародован текст интервью с президентом японского филиала Джорджем Гардуньо.
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Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты он ожидает вывести на рынок в 2018 году, Гардуньо отметил, что компания планирует эксперимент с продуктом в категории, известной в Японии как "Чжухай" - "консервированный напиток, включая алкоголь".
Гардуньо отметил, что план выхода на рынок является примером того, как компания изучала возможности вне его основным направлениям.
"Кока-Кола всегда сосредоточила свое внимание на безалкогольных напитках, и это будет небольшой эксперимент на определенном кусочке нашего рынка", - сказал он.