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Coca-Cola вперше випустить алкогольний напій

Coca-Cola вперше випустить алкогольний напій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанія Coca-Cola вперше за 125-річне існування планує створити алкогольний напій, передає УНН з посиланням на The Financial Times.

Напій буде призначений в першу чергу для виходу на швидко зростаючий японський ринок “чжухай” — ринок напоїв з фруктовими смаками, що містять близько 5% алкоголю.

Новина про алкогольний експеримент з’явилась на веб-сайті компанії, де минулого місяця було оприлюднено текст інтерв’ю з президентом японського філіалу Джорджем Гардуньо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Coca-Cola розповіла, як боротиметься із відходами від своєї продукції

Відповідаючи на питання про те, які нові продукти він очікує вивести на ринок у 2018 році, Гардуньо зазначив, що компанія планує експеримент з продуктом в категорії, відомій в Японії як “чжухай” — “консервований напій, що включає алкоголь”.

Гардуньо зазначив, що план виходу на ринок є прикладом того, як компанія вивчала можливості поза його основними напрямками.

“Кока-Кола завжди зосереджувала свою увагу на безалкогольних напоях, і це буде невеликий експеримент на певному шматочку нашого ринку”, — сказав він.

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