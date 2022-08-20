CNN: на Западе считают, что война в Украине находится в "операционном застое"

Детали

По словам западных официальных лиц, "ни одна из сторон не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход войны".

Говоря о темпах российского наступления на Донбассе, официальные лица заявили: "Был настоящий пик. Мы уже не на этом пике, темп замедлился".

Официальные лица заявили, что у россии – "ужасные времена" в попытках восстановить свои силы — например, путем слияния батальонных тактических групп.

Они также заявили, что "вырисовываемой проблемой" для россии является все более острая нехватка запасов, даже основных боеприпасов, с доказательствами того, что старые боеприпасы вывозятся со складов.

"В конце концов, это ухудшит способность россиян начинать наступление", - заявили они.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники.