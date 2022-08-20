CNN: на Заході вважають, що війна в Україні перебуває в "операційному застої"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Західні офіційні особи заявляють, що війна в Україні перебуває в "операційному застої", а росія стикається з нестачею боєприпасів, повідомляє CNN, пише УНН.
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За словами західних офіційних осіб, "жодна із сторін не може створити достатній наземний бойовий потенціал, щоб вплинути на перебіг війни".
Говорячи про темпи російського наступу на Донбасі, офіційні особи заявили: "Був справжній пік. Ми вже не на цьому піку, темп сповільнився".
Офіційні особи заявили, що у росії - "жахливі часи" у спробах відновити свої сили — наприклад, шляхом злиття батальйонних тактичних груп.
Вони також заявили, що проблемою, що "вимальовується", для росії є дедалі гостріший брак запасів, навіть основних боєприпасів, з доказами того, що старі боєприпаси вивозяться зі складів.
"Зрештою це погіршить здатність росіян починати наступ", - заявили вони.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,9 тис. осіб, 1907 танків та сотень одиниць військової техніки.