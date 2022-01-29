CNN: между Зеленским и администрацией Байдена растут разногласия из-за РФ

ukru
15 марта, 19:03 • 102549 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133903 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118328 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112248 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102011 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100094 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87310 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120157 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125619 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127051 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 19659 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 31371 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 33732 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 50585 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 14890 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120157 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120385 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258413 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287868 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224286 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103704 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125618 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110415 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127763 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129863 просмотра
Актуальное
CNN: между Зеленским и администрацией Байдена растут разногласия из-за РФ

CNN: между Зеленским и администрацией Байдена растут разногласия из-за РФ

Киев • УНН

 • 82269 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена растет напряженность из-за разногласий относительно угрозы нападения на Украину со стороны России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, пишет УНН.

Цитата:

"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и представителями администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", - пишут авторы статьи.

Детали

В статье указывается, что сначала, осенью, Зеленский был обеспокоен оценкам США и "публично обвинил Россию в ноябре в планировании государственного переворота с целью свержения его правительства". Это обвинение, как указано, "по крайней мере частично подпитывалось аналогичной разведывательной информацией, предоставленной Украине на то время США, о чем сообщали тогда источники CNN".

"Но Зеленскому и его помощникам в последние недели надоело то, что они считают "чрезмерной реакцией" США, которая, по их мнению, разжигает панику и вызывает экономические потрясения внутри Украины, в то время как США отказываются принимать упреждающие меры сдерживания, такие как введение новых санкций против России, сообщили источники", - сказано в статье.

CNN, как отмечается, связался с офисом Зеленского, чтобы прокомментировать эту историю.

"Тем временем Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США, и считают, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию", - сообщает телеканал.

Телеканал напоминает заявление Зеленского на пресс-конференции 28 января. "Я президент Украины, я базируюсь здесь, и я думаю, что знаю подробности глубже, чем любой другой президент", - сказал Зеленский журналистам, когда его спросили о его разногласиях с Байденом.

"Его комментарии были на сегодняшний день самым четким свидетельством кипящих разногласий, которые проявлялись в телефонных разговорах между американскими и украинскими официальными лицами в течение нескольких недель. В Белом доме официальные лица расценили пресс-конференцию Зеленского как направленную в первую очередь на внутреннюю аудиторию с прицелом на обеспечение спокойствия и стабилизацию экономики", - говорится в статье.

Дополнение

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 27 января провели длительную телефонную беседу.

После переговоров американский телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что разговор Байдена с президентом Украины "не прошел хорошо", указав на якобы расхождения между оценкой угрозы со стороны РФ.

После публикации представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что информация в ней - "это неправда".

Пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров позже также написал, что сообщения CNN "совершенно не соответствуют действительности".

О том, что сообщения СМИ о конфликте или напряжении во время телефонных переговоров президентов Украины и США, не соответствуют действительности, заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы