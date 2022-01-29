CNN: між Зеленським і адміністрацією Байдена зростають розбіжності через РФ

Цитата:

"Джерела повідомили CNN, що між Зеленським та представниками адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно повідомляти оцінки американської розвідки, у яких йдеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну", - пишуть автори статті.

Деталі

У статті вказується, що спочатку, восени, Зеленський був занепокоєний оцінками США та "публічно звинуватив Росію у листопаді у плануванні державного перевороту з метою повалення його уряду". Це звинувачення, як вказано, "принаймні частково підживлювалося аналогічною розвідувальною інформацією, наданою Україні на той час США, про що повідомляли тоді джерела CNN".

"Але Зеленському та його помічникам в останні тижні набридло те, що вони вважають "надмірною реакцією" США, яка, на їхню думку, розпалює паніку та викликає економічні потрясіння всередині України, тоді як США відмовляються вживати запобіжні заходи стримування, такі як запровадження нових санкцій проти Росії, повідомили джерела", - сказано у статті.

CNN, як зазначається, зв'язався з офісом Зеленського, щоб прокоментувати цю історію.

"Тим часом Байден та його радники були роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США, і вважають, що публічні попередження та загрози на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування", - повідомляє телеканал.

Телеканал нагадує заяву Зеленського на пресконференції 28 січня. "Я президент України, я базуюся тут, і я думаю, що знаю подробиці глибше, ніж будь-який інший президент", - сказав Зеленський журналістам, коли його запитали про його розбіжності з Байденом.

"Його коментарі були на сьогодні найчіткішим свідченням киплячих розбіжностей, які проявлялися в телефонних розмовах між американськими та українськими офіційними особами протягом кількох тижнів. У Білому домі офіційні особи розцінили пресконференцію Зеленського як спрямовану насамперед на внутрішню аудиторію з прицілом на забезпечення спокою та стабілізацію економіки", - йдеться у статті.

Доповнення

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден 27 січня провели довготривалу телефонну розмову.

Після переговорів американський телеканал CNN з посиланням на українського чиновника повідомив, що розмова Байдена з президентом України "не пройшла добре", вказавши на нібито розбіжності між оцінкою загрози з боку РФ.

Після публікації представниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Горн заявила, що інформація у ній - "це неправда".

Прессекретар Президента Сергій Никифоров пізніше також написав, що повідомлення CNN "абсолютно не відповідають дійсності".

Про те, що повідомлення ЗМІ про конфлікт або напругу під час телефонних перемовин президентів України і США, не відповідають дійсності, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.