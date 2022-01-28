У Зеленського під час розмови не було конфліктів з Байденом – Кулеба

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"Розмова президентів вчора була тривалою, відвертою і конструктивною. Всі ключові позиції з боку США щодо неприпустимості домовленостей за спиною України і підтримки України конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення ЗМІ щодо напруги і якогось конфлікту, який відбувся вчора, є недостовірними", - заявив Кулеба.

Що передувало

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден напередодні провели довготривалу телефонну розмову.

За даними Офісу Президента, лідери говорили про безпеу, підтримку США, а також "нормандський формат".

У Білому домі зазначили, що під час розмови Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати у разі вторгнення Росії в Україну. Він також висловив підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України.

Про жодні конфлікти чи розбіжності пресслужби не інформували.

Повідомлення CNN про розбіжності президентів

Після переговорів американський телеканал CNN з посиланням на українського чиновника повідомило, що розмова Байдена з президентом України "не пройшла добре".

У розмові, яку джерело CNN назвало "довгою і відвертою", Байден попередив свого українського колегу, що напад Росії може бути неминучим, сказавши, що вторгнення тепер практично напевне відбудеться, коли земля замерзне в лютому.

Проте Зеленський, як повідомляється, заявив, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною", це еще не точно, що напад відбудеться.

Позиція Білого Дому

Після публікації представниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн заявила, що інформація у ній - "це неправда".

"Президент Байден сказав, що існує явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він раніше говорив про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є цілком хибними", - написала вона у Twitter.

Заява пресслужби Зеленського

Прессекретар ПУ Сергій Никифоров пізніше також написав, що повідомлення CNN "абсолютно не відповідають дійсності".

"Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", - заявив він.

При цьому, CNN наразі не прибрало і не спростувало згаданий матеріал, водночас доповнивши його коментарем пані Хорн.