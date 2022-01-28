У Зеленского во время разговора не было конфликтов с Байденом - Кулеба

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"Разговор президентов вчера был длительным, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны США относительно недопустимости договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения СМИ о напряжении и некоем конфликте, который произошел вчера, являются недостоверными", - заявил Кулеба.

Что предшествовало

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден накануне провели долговременный телефонный разговор.

По данным Офиса Президента, лидеры говорили о безопасности, поддержке США, а также "нормандском формате".

В Белом доме отметили, что во время разговора Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Он также выразил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ни о каких конфликтах или разногласиях пресслужбы не информировали.

Сообщение CNN о разногласиях президентов

После переговоров американский телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что разговор Байдена с президентом Украины "не прошел хорошо".

В разговоре, который источник CNN назвал "долгим и откровенным", Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России может быть неизбежным, сказав, что вторжение теперь практически наверняка произойдет, когда земля замерзнет в феврале.

Однако Зеленский, как сообщается, заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", это еще не точно, что нападение состоится.

Позиция Белого Дома

После публикации представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что информация в ней - "это неправда".

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он ранее говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличительным от этого являются вполне ложными", - написала она в Twitter.

Заявление пресс-службы Зеленского

Пресс-секретарь ПУ Сергей Никифоров позже также написал, что сообщения CNN "совершенно не соответствуют действительности".

"Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное - домыслы и спекуляции. В это неспокойное время просим как можно ответственнее относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", - заявил он.

При этом, CNN пока не убрало и не опровергло упомянутый материал, в то же время дополнив его комментарием госпожи Хорн.