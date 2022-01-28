У Зеленского во время разговора не было конфликтов с Байденом - Кулеба

ukru
15 марта, 19:03 • 105747 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140998 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121984 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115608 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104067 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101097 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91466 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123089 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126897 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127249 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 50534 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 53449 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 68363 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 37090 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 38406 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123085 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123123 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260657 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290013 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104803 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126897 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111230 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128524 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130565 просмотра
Актуальное
У Зеленского во время разговора не было конфликтов с Байденом - Кулеба

У Зеленского во время разговора не было конфликтов с Байденом - Кулеба

Киев • УНН

 • 20773 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Сообщения СМИ о конфликте или напряжении во время телефонных переговоров президентов Украины и США не соответствуют действительности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Разговор президентов вчера был длительным, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны США относительно недопустимости договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения СМИ о напряжении и некоем конфликте, который произошел вчера, являются недостоверными", - заявил Кулеба.

Что предшествовало

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден накануне провели долговременный телефонный разговор.

По данным Офиса Президента, лидеры говорили о безопасности, поддержке США, а также "нормандском формате".

В Белом доме отметили, что во время разговора Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Он также выразил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ни о каких конфликтах или разногласиях пресслужбы не информировали.

Сообщение CNN о разногласиях президентов

После переговоров американский телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что разговор Байдена с президентом Украины "не прошел хорошо".

В разговоре, который источник CNN назвал "долгим и откровенным", Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России может быть неизбежным, сказав, что вторжение теперь практически наверняка произойдет, когда земля замерзнет в феврале.

Однако Зеленский, как сообщается, заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", это еще не точно, что нападение состоится.

Позиция Белого Дома

После публикации представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что информация в ней - "это неправда".

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он ранее говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличительным от этого являются вполне ложными", - написала она в Twitter.

Заявление пресс-службы Зеленского

Пресс-секретарь ПУ Сергей Никифоров позже также написал, что сообщения CNN "совершенно не соответствуют действительности".

"Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное - домыслы и спекуляции. В это неспокойное время просим как можно ответственнее относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", - заявил он.

При этом, CNN пока не убрало и не опровергло упомянутый материал, в то же время дополнив его комментарием госпожи Хорн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы