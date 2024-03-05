CNN: летчик Тейшейра признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ
Киев • УНН
Военнослужащий Тейшейра признал себя виновным в утечке секретных документов США, включая отчеты о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Украине.
Военный национальной гвардии США, обвиняемый в размещении в социальной сети секретных разведывательных отчетов и других документов Пентагона, в том числе и контрнаступление ВСУ, признал себя виновным. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
22-летний Тейшейра признал себя виновным по всем шести пунктам обвинения, которые были предъявлены ему в связи с Законом о шпионаже.
Как говорится в судебных документах, Тейшейра согласился провести допрос с представителями разведывательного сообщества и Министерства обороны США, а также передать все соответствующие документы, которые у него есть или местонахождение которых ему известно.
По словам журналистов, прокуроры заявили, что будут требовать от судьи назначить наказание для Тейшейры в виде 200 месяцев или более 16 лет лишения свободы.
Рекомендованный суровый приговор - это гораздо меньший срок, чем потенциальное тюремное заключение сроком на десятилетия, которое ему могло бы грозить, если бы он не заключил сделку
Сообщается, что прокуратура пообещала не предъявлять Тейшейре дополнительных обвинений по Закону о шпионаже.
Джек Тейшейра никогда не узнает секретной информации до конца своей жизни
Это признание вины влечет за собой ответственность и в определенной степени завершает главу, которая нанесла глубокий ущерб безопасности нашей страны
В материале говорится, что окончательный приговор в конце концов вынесет федеральный судья в сентябре. Уроженец Массачусетса находится под стражей с момента первого ареста в апреле 2023 года.
По словам журналистов, утечка документа поразила мир разведки, когда о ней впервые стало известно в прошлом году. В результате были выявлены недостатки в том, как Пентагон охраняет свои важнейшие секреты.
Дополнение
Согласно судебным документам, Тейшейра руководил малоизвестным чатом на платформе Discord под названием Thug Shaker Central, где участники публиковали мемы и говорили об оружии и религии.
Во время работы на военной базе на Кейп-Коде обвиняемый якобы проводил несанкционированный поиск в правительственных базах данных, несмотря на неоднократные предупреждения своего начальства не делать этого.
По словам прокуроров, Тейшейра сначала начал публиковать сообщения, содержащие секретную информацию, а в конечном итоге опубликовал фотографии документов, обозначенных как секретные.
Документы содержали широкий спектр строго секретной информации, включая данные о прослушивании ключевых союзников и противников, а также резкие оценки состояния российско-украинской войны и прочее.
AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде4 марта 2024, 08:48 • 22440 просмотров
CNN: летчик Тейшейра признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ
Военнослужащий Тейшейра признал себя виновным в утечке секретных документов США, включая отчеты о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Украине.
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