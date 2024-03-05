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CNN: льотчик Тейшейра визнав провину щодо витоку документів США про контрнаступ ЗСУ

Київ • УНН

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Військовослужбовець Тейшейра визнав себе винним у витоку секретних документів США, включаючи звіти про контрнаступ Збройних сил України в Україні.

CNN: льотчик Тейшейра визнав провину щодо витоку документів США про контрнаступ ЗСУ

Військовий національної гвардії США, обвинувачений у розміщенні в соціальній мережі секретних розвідувальних звітів та інших документів Пентагону, зокрема і контрнаступ ЗСУ, визнав себе винним. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

22-річний Тейшейра визнав себе винним за всіма шістьма пунктами обвинувачення, які були пред'явлені йому у зв'язку із Законом про шпигунство.

Як ідеться в судових документах, Тейшейра погодився провести допит із представниками розвідувального співтовариства та Міністерства оборони США, а також передати всі відповідні документи, які в нього є або місцеперебування яких йому відоме.

За словами журналістів, прокурори заявили, що вимагатимуть від судді призначити покарання для Тейшейри у вигляді 200 місяців або понад 16 років позбавлення волі.

Рекомендований суворий вирок — це набагато менший термін, ніж потенційне тюремне ув'язнення терміном на десятиліття, яке йому могло б загрожувати, якби він не уклав угоду

зазначили журналісти.

Повідомляється, що прокуратура пообіцяла не пред'являти Тейшейрі додаткових звинувачень за Законом про шпигунство.

Джек Тейшейра ніколи не дізнається секретної інформації до кінця свого життя

заявив прокурор округу Массачусетс Джош Леві.

Це визнання провини тягне за собою відповідальність і певною мірою завершує главу, яка завдала глибокої шкоди безпеці нашої країни

сказав Метт Олсен, помічник генерального прокурора з національної безпеки в Міністерстві юстиції.

У матеріалі йдеться, що остаточний вирок зрештою ухвалить федеральний суддя у вересні. Уродженець Массачусетса перебуває під вартою з моменту першого арешту у квітні 2023 року.

За словами журналістів, витік документа вразив світ розвідки, коли про нього вперше стало відомо минулого року. У результаті було виявлено недоліки в тому, як Пентагон охороняє свої найважливіші секрети.

Доповнення

Згідно з судовими документами, Тейшейра керував маловідомим чатом на платформі Discord під назвою Thug Shaker Central, де учасники публікували меми і говорили про зброю та релігію.

Під час роботи на військовій базі на Кейп-Коді обвинувачений нібито проводив несанкціонований пошук в урядових базах даних, попри неодноразові попередження свого начальства не робити цього.

За словами прокурорів, Тейшейра спочатку почав публікувати повідомлення, що містять секретну інформацію, а в кінцевому підсумку опублікував фотографії документів, позначених як секретні.

Документи містили широкий спектр суворо секретної інформації, включно з даними про прослуховування ключових союзників і супротивників, а також різкі оцінки стану російсько-української війни та інше.

AP: очікується, що підозрюваний у витоку інформації з Пентагону Тейшейра визнає себе винним у суді04.03.24, 10:48 • 26240 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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