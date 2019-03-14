Cнеки назвали худшим продуктом для худеющих
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Снеки - худший продукт для стройных и худеющих людей. К такому выводу пришли американские специалисты, передает УНН со ссылкой на Health Affairs.
Американцы провели исследование, в ходе которого детально изучили воздействие картофельных чипсов на здоровье человека и вероятность появления лишнего веса.
"Жареная картошка – один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов - одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес", - констатировали специалисты.
Сообщается, что картофельные чипсы содержат много калорий, но при этом имеют очень низкую питательную ценность.
"После их употребления чувство сытости будет краткосрочным, человек вскоре вновь начнет испытывать голод", - говорится в сообщении.
Более того, по мнению специалистов, картофельные чипсы способны навредить здоровью. Этот продукт отличается высокой концентрацией натрия и при частом употреблении может содействовать повышению артериального давления. На фоне растущего давления и развивающейся гипертензии повышается риск развития сердечного приступа и инсульта, резюмировали исследователи.
Как писал УНН, от употребления снеков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши. Эксперимент проводили школьники в Днепре.
Врачи категорически не рекомендуют употреблять снеки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.
С целью ограничить употребление снеков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.
В Украине же политики заявили о том, что продажу снеков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.
Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снеков, несмотря на все предостережения медиков.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снековая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.