Cнеки назвали найгіршим продуктом для тих, хто худне

Американці провели дослідження, під час якого детально вивчили вплив картопляних чіпсів на здоров'я людини і ймовірність появи зайвої ваги.

"Смажена картопля - один з основних продуктів, які найбільш тісно пов'язані зі збільшенням ваги. Пакет чіпсів - одна з найгірших речей, які ми дозволяємо собі, коли намагаємося скинути вагу", - констатували фахівці.

Повідомляється, що картопляні чіпси містять багато калорій, але при цьому мають дуже низьку поживну цінність.

"Після їх вживання почуття ситості буде короткостроковим, людина невдовзі знову почне відчувати голод", - йдеться в повідомленні.

Більш того, на думку фахівців, картопляні чіпси здатні нашкодити здоров'ю. Цей продукт відрізняється високою концентрацією натрію і при частому вживанні може сприяти підвищенню артеріального тиску. На тлі зростаючого тиску і гіпертензії, що розвивається, підвищується ризик розвитку серцевого нападу та інсульту, резюмували дослідники.

Як писав УНН, від вживання снеків осліпли, облисіли та померли піддослідні миші. Експеримент проводили школярі у Дніпрі.

Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, у РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Відзначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, попри всі застереження медиків.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снековая компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф обсягом 68 тис. грн.