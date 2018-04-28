CNBC: Трамп намерен продлить отсрочку по введению пошлин на сталь и алюминий

“Сроки продления могут отличаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам”, — сказал источник объяснив, что отсрочка может быть продолжена для Канады и Мексики. В свою очередь ситуация с Бразилией, Австралией и Аргентиной еще не ясна.

Уточняется, что для Южной Кореи эти пошлины будут отменены на постоянной основе, так как страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. США ввели пошлины 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряду стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюзу.