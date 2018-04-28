CNBC: Трамп намерен продлить отсрочку по введению пошлин на сталь и алюминий

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 9866 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 37240 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 83781 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 62380 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 108139 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 176316 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 270258 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201595 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 267502 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286940 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 90738 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 83547 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 79679 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 60250 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 55875 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 27685 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 57724 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 354477 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 320075 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 404705 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 718 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 17509 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 24187 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 60418 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 267490 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

CNBC: Трамп намерен продлить отсрочку по введению пошлин на сталь и алюминий

Киев • УНН

 • 11120 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа может продолжить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, передает УНН.

CNBC: Трамп намерен продлить отсрочку по введению пошлин на сталь и алюминий

“Сроки продления могут отличаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам”, — сказал источник объяснив, что отсрочка может быть продолжена для Канады и Мексики. В свою очередь ситуация с Бразилией, Австралией и Аргентиной еще не ясна.

Уточняется, что для Южной Кореи эти пошлины будут отменены на постоянной основе, так как страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение о введении пошлин на продукцию из ЕС остается за президентом США — Меркель

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. США ввели пошлины 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряду стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюзу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85