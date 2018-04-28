CNBC: Трамп має намір продовжити відстрочку по введенню мит на сталь і алюміній
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа може продовжити після 1 травня відстрочку на введення мит на сталь і алюміній для ряду країн. Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерело, передає УНН.
“Терміни продовження можуть відрізнятися для кожної країни у залежності від досягнутого в переговорах прогресу з цього та інших торговельних питань”, — сказало джерело пояснивши, що відстрочка може бути продовжена для Канади і Мексики. У свою чергу ситуація з Бразилією, Австралією та Аргентиною ще не ясна.
Уточнюється, що для Південної Кореї ці мита будуть скасовані на постійній основі, оскільки країна погодилася на квоти в рамках нової торгової угоди.
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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. США ввели мита 23 березня, але надали відстрочку до 1 травня ряду країн: Австралії, Аргентині, Бразилії, Канаді, Мексиці, Південній Кореї і державам Євросоюзу.