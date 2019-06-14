В Китае сошел оползень
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Оползень сошёл в уезде Юпин восточной китайской провинции Фуцзянь в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Груды камней в перемешку с обломками деревьев и грязью накрыли проезжую часть вместе с припаркованными на обочине автомобилями возле местного рынка.
Один человек пропал без вести. Его поиски продолжаются.
Причина схода оползня - непрекращающиеся с прошлой недели ливни, которые также привели к наводнениям в целом ряде регионов страны. Жертвами стихии стали десятки людей.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье оползень сошел на дорогу, поврежден мост.