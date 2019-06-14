У Китаї стався зсув
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Зсув зійшов в повіті Юпін східній китайській провінції Фуцзянь в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Купи каміння в перемішку з уламками дерев і брудом накрили проїжджу частину разом з припаркованими на узбіччі автомобілями біля місцевого ринку.
Одна людина зникла безвісти. Її пошуки тривають.
Причина зсуву - безперервні з минулого тижня зливи, які також призвели до повеней в цілому ряді регіонів країни. Жертвами стихії стали десятки людей.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті зсув зійшов на дорогу, пошкоджено міст .