Чтобы противостоять Путину, надо принять помощь Украине - Байден

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса вынести на голосование законопроект, содержащий дополнительное финансирование для союзников США, в том числе и для Украины, который на позапрошлых выходных утвердил Сенат. Свое сообщение американский президент разместил на платформе Х, передает УНН.

Детали

Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, - принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину. Сенат его уже принял. И если бы Палата представителей провела голосование, он бы был принят. Спикер должен поставить его на голосование написал Байден в сети Х.

Дополнение

13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь союзникам США, в частности Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,34$ млрд, из которых 60$ млрд предусмотрено для Киева. После того документ должна рассмотреть Палата представителей, которая вернется к работе 28-го февраля.

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