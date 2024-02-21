Чтобы противостоять Путину, надо принять помощь Украине - Байден
Байден призвал спикера Палаты представителей провести голосование по принятому Сенатом законопроекту, который предусматривает выделение $95 млрд дополнительной помощи Украине и союзникам США для противостояния российской агрессии.
Суд арестовал имущество четырех херсонских коллаборационистов, которые поддерживали российскую оккупацию
Антикоррупционный суд конфисковал активы четырех граждан Украины из Херсонской области, которые во время оккупации сотрудничали с российскими властями, занимая руководящие должности в подконтрольной России местной администрации.
россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия
Российские беспилотники атаковали Полтавскую область, но, по предварительным сообщениям главы областной администрации, не вызвали никаких жертв или повреждений.
На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского
Канада передала комплекты 10-томной "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского для проекта "Украинская книжная полка", которые будут размещены в библиотеках за рубежом, сохраняя украинскую историю.
Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп
Представитель Госдепартамента заявил, что хотя Россия имеет определенные успехи в войне из-за того, что Украине сначала не хватало оружия, сейчас украинские войска достигли значительного прогресса в противостоянии с российскими военными.
Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg
Украина близка к получению 900 миллионов долларов от МВФ в качестве следующего кредитного транша, который поможет профинансировать ее оборону от России и выполнить долговые обязательства.
На Полтавщине раздаются взрывы
В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.
Проект стратегии восстановления Одесской области готов - посольство Швейцарии
Проект Стратегии восстановления и развития Одесской области был разработан областной администрацией совместно с иностранными партнерами, включая три швейцарско-украинские программы.
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины, утвердив новых начальников Генерального штаба и Сухопутных войск, а также уволив командующего Десантно-штурмовых войск.
В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми
Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.