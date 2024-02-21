Щоб протистояти Путіну, треба ухвалити допомогу Україні – Байден
Київ • УНН
Байден закликав спікера Палати представників провести голосування щодо прийнятого Сенатом законопроекту, який передбачає виділення $95 млрд додаткової допомоги Україні та союзникам США для протистояння російській агресії.
Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу винести на голосування законопроєкт, який містить додаткове фінансування для союзників США, зокрема і для України, який на позаминулих вихідних затвердив Сенат. Свій допис американський президент розмістив на платформі Х, передає УНН.
Деталі
Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби Палата представників провела голосування, він би був прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування
Доповнення
13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого.
Законопроект для допомоги Україні: Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном19.02.24, 19:32 • 27834 перегляди