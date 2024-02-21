Щоб протистояти Путіну, треба ухвалити допомогу Україні – Байден

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу винести на голосування законопроєкт, який містить додаткове фінансування для союзників США, зокрема і для України, який на позаминулих вихідних затвердив Сенат. Свій допис американський президент розмістив на платформі Х, передає УНН.

Деталі

Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби Палата представників провела голосування, він би був прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування написав Байден у мережі Х.

Доповнення

13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого.

Законопроект для допомоги Україні: Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном