Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики

Законопроект №15150 "Проект Гражданского кодекса", который Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении, отдав 254 голоса "за", вызвал в обществе не менее бурное обсуждение и возмущение, чем его предшественник – законопроект №14394, который позволял суду в исключительных случаях предоставлять право на брак с 14 лет.

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук утверждает: законопроект – результат более 7 лет работы.

"Это более 300 лучших юристов со всех уголков страны. Проект нового Гражданского кодекса был обсужден со всеми фракциями парламента. И подготовка ко второму чтению останется максимально открытым и инклюзивным процессом", – убеждает глава Рады.

В то же время ряд юристов, педагогов, профильных экспертов и общественных активистов с ним не согласны. В частности, камнем преткновения стала новая норма о добропорядочности (доброобычности), которую ввели в текст нового Гражданского кодекса Украины (ГКУ).

Какова история этого понятия, что оно означает на законодательном уровне, как будет влиять на жизнь обычных украинцев и почему уже сейчас вызывает столько негативно окрашенных дискуссий и споров, разбирался УНН.

Что такое добропорядочность (доброобычность)

"Большой толковый словарь современного украинского языка" подает это понятие как устаревшее абстрактное существительное к слову "добронравный" – вполне приличный, нормальный.

Кроме того, в юриспруденции существует понятие boni mores. Оксфордский словарь дает определение boni mores как хорошего поведения, добродетели. То есть речь идет об общих принципах морали и надлежащего поведения, которые признаются и принимаются в определенном обществе или сообществе.

Как добропорядочность "понимают" в проекте нового Гражданского кодекса

В проекте нового украинского ГКУ термин "доброзвичайність" (доброобычность/добропорядочность) употребляют 45 раз.

Авторы документа понимают под ним совокупность моральных норм и принципов, стандартов этического поведения и общепризнанных представлений о надлежащем поведении, устоявшихся в обществе.

Но юристы ОО "Марш женщин", которые полностью проанализировали текст нового проекта ГКУ, утверждают: добропорядочность в этом контексте – лазейка для манипуляций и проявление консерватизма.

"Во втором важнейшем документе страны после Конституции хотят смешать право и мораль. Судьи могут принимать решения не по закону, а "по морали". Четких границ поведения, которое будут считать "аморальным", не существует. Стандарты для разных людей могут быть разными", – говорят юристы.

Почему появилась потребность ввести добропорядочность в украинское правовое поле?

"Судебно-юридическая газета", которая в своих материалах системно анализирует проект нового ГКУ, пишет о том, что понятие "доброобычность" хотят официально закрепить, чтобы у судов появился дополнительный инструмент на случай, когда закон или подзаконный акт имеют в конкретном случае "белое пятно". С его помощью можно будет закрывать такие пробелы, возникшие в праве, которыми могут пользоваться недобросовестные граждане.

В то же время сама идея не нова. Суды и раньше применяли принципы добросовестности, справедливости и разумности как общие основы гражданского права. Но в новом документе законотворцы решили вынести это в отдельную норму.

Главная проблема в другом: на данный момент нет четких критериев наполнения содержания этой категории. В результате все будет зависеть от того, как добропорядочность начнут толковать суды на практике. А это уже риски разнобоя в решениях и довольно широкое пространство для субъективности.

Ведущий аналитик ЭАЦ "Медицинский конструктор" Владислав Смирнов, который активно отслеживает все этапы работы по обновлению ГКУ и уже объяснял, в чем опасность подростковых браков, которые хотели узаконить в предыдущем варианте документа, тоже стремится найти ответ на этот вопрос.

"Вопрос не в том, красиво ли звучит слово "доброобычность". Вопрос в другом: зачем эту аморфную субстанцию тянут в частное право, и кто именно завтра будет решать, что является надлежащим поведением, а что — нет. Потому что как только в законе появляется что-то вроде общепризнанных представлений общества, я сразу хочу спросить: какого именно общества? За какой период: последние 100 или 300?" – пишет аналитик на своей странице в Facebook.

Смирнов считает, что авторы нового кодекса хотят дать суду еще один универсальный ключ: мол, даже если нет прямого запрета, можно смотреть шире — на добрые нравы, моральные принципы, этические стандарты, общее представление о надлежащем поведении; а также подчеркнуть, что они строят систему частного права. Но при этом, по мнению эксперта, не учитывают многие противоречия и "острые углы".

Какие положительные стороны такого решения

Авторы нового варианта ГКУ утверждают, что выделение добропорядочности в отдельную правовую категорию – важный этап правовой модернизации Украины.

В свою очередь аналитик Владислав Смирнов говорит о том, что добропорядочность как категория может стать защитой от договоров-ловушек.

А вот народный депутат Инна Совсун, которая в сессионном зале в первом чтении не поддержала законопроект о новом ГКУ, категорична.

"Под вывеской "добропорядочности" в документ, по которому будет жить вся страна, запихнули российский "Домострой", – говорит она.

Добропорядочность в обновленном ГКУ: минусы и подводные камни

Первый "подводный камень" – это противоречие с законодательным запретом дискриминации, поясняет парламентарий Инна Совсун.

В ст. 317 проекта обновленного ГКУ говорится о том, что дискриминацией человека не считаются те ограничения, привилегии и требования, если они имеют целью защиту добропорядочности.

"Людей в Украине нельзя дискриминировать по таким признакам: полу, возрасту, состоянию здоровья, расе, цвету кожи, стилю одежды, внешности, виду телосложения, особенностям строения тела, наличию признаков инвалидности, весу, росту, голосу, нарушению двигательных функций, манере поведения, политическим, религиозным или иным убеждениям, этническому, социальному происхождению, имущественному положению. Нельзя, но если это нужно для защиты добропорядочности — тогда можно. Это как вообще? Приведите мне хоть один пример, когда любая дискриминация становится приемлемой, потому что она соответствует представлениям о добропорядочности?" – говорит народный депутат.

Статью №1516 Совсун тоже не считает правовой. В ней говорится о том, что мужчина и женщина, заключившие между собой брак, взявшие одну общую фамилию, но впоследствии разведенные, имеют право требовать восстановления доврачной фамилии того из супругов, кто "вел себя недостойно" (совершил домашнее насилие, совершил уголовное преступление, аморальный поступок или изменил).

Нардеп разъясняет: понятие о "недостойном поведении" и "аморальности" чуть ли не отбрасывает Украину во времена обычного права. А еще дискриминирует женщин, так как чаще всего в браке переходят на фамилию партнера именно они.

"На женщин эта норма также распространяется, но будем честными, мужчины нечасто в браке берут фамилию жены. Хорошо, хоть камнями не закидают и на костре не cжoгут", – возмущается парламентарий.

Инна Совсун также критикует проект ГКУ за чрезмерное вмешательство государства в частную жизнь людей. В частности, речь идет о ст. №1513 и ст. №1553. Они определяют, что:

суд получает право (а в случаях с детьми — обязанность) навязывать супругам “примирение” во время развода;

критерий такого вмешательства размыт и субъективен — так называемая “добропорядочность”;

это может затягивать процесс развода, увеличивать расходы и фактически ограничивать свободу взрослых людей принимать решения относительно собственной жизни;

при наличии детей процедура становится еще более принудительной, хотя автор считает, что это не решает реальных проблем и не улучшает положение детей.

"То есть если судья решит, что разводиться вам неморально и неэтично — вас будут пытаться помирить. Запасайте месяцы на судебные заседания и встречи с людьми, которые будут совать нос в вашу личную жизнь. В личную жизнь двух взрослых людей, которые приняли решение, что им лучше строить свои жизни отдельно", – объясняет простым языком нардеп.

Споры вокруг добропорядочности в частности и новой редакции ГКУ в целом продолжаются. Народные депутаты в свою очередь проголосовали за продление сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Поэтому тот вариант документа, который сейчас так бурно обсуждают украинцы, может претерпеть очередные изменения.

Парламентарий Инна Совсун считает, что все обновления, которые ее коллеги будут вносить в законопроект, нужно обсуждать исключительно широким кругом.

"Давайте добропорядочность начнем с того, чтобы демократично широким кругом проговаривать такие существенные законопроекты. С правозащитными организациями, с профессиональными сообществами (к примеру, врачи-репродуктологи имеют предложения по нормам о репродуктивных правах), с организациями, которые представляют те или иные группы в обществе", – резюмировала Совсун.

Аналитик Владислав Смирнов в свою очередь добавляет, что необходимо четко прописать, где грань между добропорядочностью и личными взглядами судьи. Кроме того, парламентариям стоит подумать, как предотвратить то, чтобы использование понятия "добропорядочность" не стало поводом для выборочных решений.

Напомним

28 апреля Рада приняла новый Гражданский кодекс в первом чтении. Если его примут в целом, украинцы смогут наследовать аккаунты и криптоактивы, требовать компенсации за военные потери по отдельным правилам, а суды получат инструменты против кибермошенничества и злоупотреблений с искусственным интеллектом.