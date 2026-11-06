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Что празднуют 6 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 334 просмотра

6 ноября отмечают Всемирный день без бумаги, Международный день саксофона и день защиты окружающей среды во время войны. Верующие чтят святителя Павла по новому стилю.

Что празднуют 6 ноября в Украине и мире

6 ноября отмечают Всемирный день без бумаги и Международный день саксофона. Также чтят день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн и вооружённых конфликтов. В то время как в церковном календаре по новому стилю чтят святителя Павла, архиепископа Константинопольского, по старому стилю вспоминают святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, и икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость», пишет УНН.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн и вооружённых конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 2001 году. Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к тому, что окружающая среда часто становится невидимой жертвой вооружённых противостояний.

День подчёркивает важность фиксации экологических преступлений, противодействия минированию территорий, загрязнению водных ресурсов, уничтожению лесов и почв, а также необходимость включения экологических критериев в стратегии урегулирования конфликтов и послевоенного восстановления.

Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)

Глобальная эколого-просветительская дата, учреждённая Международной ассоциацией управления информацией. Праздник закрепился в первой декаде ноября и направлен на привлечение внимания предприятий, организаций и частных лиц к методам сокращения использования бумаги посредством перехода на цифровой документооборот.

Мероприятие освещает важность сохранения лесных ресурсов, экономии воды и электроэнергии, расходуемых при целлюлозно-бумажном производстве, а также сокращения объёмов бытовых отходов.

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Международный день саксофона (International Saxophone Day)

Всемирный художественный и музыкальный праздник, посвящённый дню рождения бельгийского мастера духовых инструментов Адольфа Сакса, родившегося 6 ноября 1814 года. Именно он в первой половине XIX века сконструировал и запатентовал новый инструмент, объединивший тембровые свойства деревянных и мощность медных духовых инструментов.

День объединяет джазовых, классических и эстрадных музыкантов, сопровождаясь концертами, тематическими лекциями и показательными выступлениями.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Памятная дата, учреждённая природоохранными и зоозащитными сообществами для чествования миллионов диких и домашних животных, погибших вследствие браконьерства, истребления видов, жестокого обращения, промышленных катастроф, проведения научных экспериментов и использования животных в военных действиях.

Из Олешек удалось вывезти 105 животных - Лубинец02.11.26, 15:10 • 5057 просмотров

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святителя Павла, архиепископа Константинопольского, Исповедника.

Святитель несколько раз избирался на Константинопольскую кафедру и подвергался изгнанию со стороны ариан, которых поддерживал император Констанций. За непоколебимое отстаивание православного Никейского символа веры его сослали в Армению, где ариане убили святого во время совершения Божественной литургии около 350 года.

По старому календарю верующие чтят память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского — выдающегося церковного деятеля и аскета, а также отмечают день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», к которой молятся об исцелении от болезней, утешении в печалях и защите в сложных жизненных обстоятельствах.

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Александра Месенко

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