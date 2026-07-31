В Киеве руководство предприятия подозревают в загрязнении почвы медицинскими отходами на сумму более 2 млн грн
Киев • УНН
Директору и заместителю предприятия по утилизации опасных отходов сообщили о подозрении. Ущерб окружающей среде из-за загрязнения почвы медицинскими отходами составил более 2 млн грн.
В Киеве директору предприятия по утилизации опасных отходов и его заместителю сообщили о подозрении в загрязнении земель опасными веществами и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева директору предприятия и его заместителю по экологической работе сообщено о подозрении в загрязнении земель опасными веществами и злоупотреблении полномочиями
Предприятие занималось сбором и утилизацией опасных, в том числе медицинских, отходов, которые поступали от более двух десятков столичных больниц и десятков медучреждений из других регионов Украины.
По данным следствия, с 2016 года отходы сжигали на арендованном земельном участке, однако надлежащего хранения не обеспечивали - опасные материалы складировали прямо на земле, а экологический контроль за деятельностью предприятия фактически отсутствовал.
Во время проверки специалисты Государственной экологической инспекции отобрали образцы почвы. Исследования выявили значительное превышение допустимого содержания ряда опасных веществ, в частности мышьяка, свинца, кадмия, нефтепродуктов, хлоридов и сульфатов. По заключениям экспертизы, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 239 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Директору предприятия избрана мера пресечения в виде залога почти 1 млн грн.
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