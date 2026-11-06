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Що святкують 6 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 44 перегляди

6 листопада відзначають Всесвітній день без паперу, Міжнародний день саксофона та день захисту довкілля під час війни. Віряни вшановують святителя Павла за новим стилем.

Що святкують 6 листопада в Україні та світі

6 листопада відзначають Всесвітній день без паперу та Міжнародний день саксофона. Також вшановують день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. В той час коли у церковному календарі за новим стилем вшановують святителя Павла, архієпископа Константинопольського, за старим стилем згадують святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, та ікону Божої Матері "Усіх скорботних Радість", пише УНН.

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 2001 році. Подія покликана привернути увагу світової спільноти до того, що довкілля часто стає невидимою жертвою збройних протистоянь.

День наголошує на важливості фіксації екологічних злочинів, протидії мінуванню територій, забрудненню водних ресурсів, знищенню лісів і ґрунтів, а також на необхідності включення екологічних критеріїв у стратегії врегулювання конфліктів і повоєнного відновлення.

Всесвітній день без паперу (World Paper Free Day)

Глобальна екологічно-просвітницька дата, започаткована Міжнародною асоціацією управління інформацією. Свято закріпилося в першій декаді листопада і має на меті привернути увагу підприємств, організацій та приватних осіб до методів зменшення використання паперу через перехід на цифровий документообіг.

Захід висвітлює важливість збереження лісових ресурсів, економії води та електроенергії, які витрачаються при целюлозно-паперовому виробництві, та зниження обсягів побутових відходів.

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Міжнародний день саксофона (International Saxophone Day)

Всесвітнє мистецьке та музичне свято, присвячене дню народження бельгійського майстра духових інструментів Адольфа Сакса, який народився 6 листопада 1814 року. Саме він у першій половині XIX століття сконструював і патентував новий інструмент, що поєднав тембральні властивості дерев'яних і потужність мідних духових.

День об'єднує джазових, класичних та естрадних музикантів, супроводжуючись концертами, тематичними лекціями та показовими виступами.

Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини

Пам'ятна дата, започаткована природоохоронними та зоозахисними спільнотами для вшанування мільйонів диких і домашніх тварин, які загинули внаслідок браконьєрства, винищення видів, жорстокого поводження, промислових катастроф, проведення наукових експериментів та використання тварин у воєнних діях.

З Олешок вдалося вивезти 105 тварин - Лубінець02.11.26, 15:10 • 5057 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святителя Павла, архієпископа Константинопольського, Сповідника.

Святитель декілька разів обирався на константинопольську кафедру і зазнавав вигнання від аріан, яких підтримував імператор Констанцій. За непохитне відстоювання православного нікейського символу віри його було заслано до Вірменії, де аріани порятували святого під час звернення Божественної літургії близько 350 року.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святителя Афанасія, патріарха Константинопольського - видатного церковного діяча та аскета, а також відзначають день ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість", до якої моляться про зцілення від хвороб, розраду в печалях та захист у складних життєвих обставинах.

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Олександра Месенко

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