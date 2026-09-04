Что празднуют 4 сентября в Украине и мире

4 сентября чтят поднятие сине-жёлтого флага над Верховной Радой Украины в 1991 году, отмечают Всемирный день сексуального здоровья и День тхэквондо, а также вспоминают пророка Моисея и икону "Неопалимая Купина" по новому церковному календарю, пишет УНН.

Поднятие Государственного Флага Украины над Верховной Радой

Событие исторического значения для украинского государственного строительства: 4 сентября 1991 года по настоянию народных депутатов и после длительных дебатов над зданием парламента впервые официально подняли национальное сине-жёлтое знамя рядом с флагом УССР. Это стало символическим шагом утверждения суверенитета и предшествовало постановлению Верховной Рады об официальном статусе сине-жёлтого флага в январе 1992 года.

Всемирный день сексуального здоровья (World Sexual Health Day)

Знаменательный день, учреждённый в 2010 году Всемирной ассоциацией сексуального здоровья (WAS) для популяризации сексуальных прав, полового просвещения и профилактики заболеваний. Инициатива подчёркивает, что сексуальное здоровье является неотъемлемой составляющей общего физического и психологического благополучия человека, а также права на безопасность и личную неприкосновенность.

Всемирный день тхэквондо (World Taekwondo Day)

Дата приурочена к решению Международного олимпийского комитета от 4 сентября 1994 года на сессии в Париже о включении корейского боевого искусства тхэквондо в официальную программу Олимпийских игр. Праздник объединяет миллионы спортсменов по всему миру и популяризирует философию дисциплины, самоконтроля и уважения.

Международный день газетного курьера (Newspaper Carrier Day)

Событие, начало которому положено чествованием памяти Барни Флаэрти — первого в мире подростка, нанятого на работу продавцом и курьером газет издателем газеты The New York Sun в 1833 году. День посвящён признанию важности труда распространителей печатной прессы и развитию журналистики.

День памяти святого пророка Моисея Боговидца

По новому календарю верующие чтят память святого пророка Моисея Боговидца, который вывел израильский народ из египетского плена и получил на горе Синай Десять заповедей, а также священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, казнённого в III веке за отказ впустить императора-язычника в храм. Также отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", которая считается покровительницей пожарных и защитницей от пожаров.

По старому календарю православная церковь вспоминает святого мученика Агафоника Никомидийского и других казнённых вместе с ним во времена императора Максимиана за отказ отречься от христианской веры. В народном календаре этот день называли "Агафон Огуменник" и связывали его с поверьями о защите снопов и токов от лесных духов, из-за чего крестьяне традиционно по ночам сторожили своё зерно.