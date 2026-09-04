Що святкують 4 вересня в Україні та світі
Київ • УНН
4 вересня в Україні згадують підняття синьо-жовтого прапора над Радою у 1991 році. У світі відзначають дні сексуального здоров’я та таеквондо.
4 вересня вшановують підняття синьо-жовтого прапора над Верховною Радою України у 1991 році, відзначають Всесвітній день сексуального здоров'я та День таеквондо, а також згадують пророка Мойсея й ікону "Неопалима Купина" за новим церковним календарем, пише УНН.
Підняття Державного Прапора України над Верховною Радою
Подія історичного значення для українського державотворення: 4 вересня 1991 року за наполяганням народних депутатів і після тривалих дебатів над будівлею парламенту вперше офіційно підняли національний синьо-жовтий стяг поруч із прапором УРСР. Це стало символічним кроком утвердження суверенітету та передувало постанові Верховної Ради про офіційний статус синьо-жовтого прапора у січні 1992 року.
Всесвітній день сексуального здоров'я (World Sexual Health Day)
Зачатковий день, заснований у 2010 році Всесвітньою асоціацією сексуального здоров'я (WAS) для популяризації сексуальних прав, статевої просвіти та профілактики захворювань. Ініціатива підкреслює, що сексуальне здоров'я є невід'ємною складовою загального фізичного й психологічного добробуту людини та права на безпеку й особисту недоторканність.
Всесвітній день таеквондо (World Taekwondo Day)
Дата приурочена до рішення Міжнародного олімпійського комітету від 4 вересня 1994 року на сесії в Парижі про включення корейського бойового мистецтва таеквондо до офіційної програми Олімпійських ігор. Свято об'єднує мільйони спортсменів по всьому світу та популяризує філософію дисципліни, самоконтролю й поваги.
Міжнародний день газетного кур'єра (Newspaper Carrier Day)
Подія, яка бере початок із вшанування пам'яті Барні Флаерті — першого у світі підлітка, найнятого на роботу продавцем і кур'єром газет видавцем газети The New York Sun у 1833 році. День присвячений визнанню важливості праці розповсюджувачів друкованої преси та розвитку журналістики.
День пам'яті святого пророка Мойсея Боговидця
За новим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Мойсея Боговидця, який вивів ізраїльський народ із єгипетського полону та отримав на горі Синай Десять Заповідей, а також священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, страченого у III столітті за відмову впустити імператора-язичника до храму. Також відзначають день ікони Божої Матері "Неопалима Купина", яка вважається покровителькою вогнеборців та захисницею від пожеж.
За старим календарем православна церква згадує святого мученика Агафоніка Нікомидійського та інших із ним страчених за часів імператора Максиміана за відмову зректися християнської віри. У народному календарі цей день називали "Агафон Огуменник" і пов'язували його з повір'ями про захист снопів і токів від лісових духів, через що селяни традиційно вартували вночі своє збіжжя.