Що святкують 4 вересня в Україні та світі

$44.610.1551.640.11
ukenru
03:45 • 2376 перегляди
Санкції проти росії застрягли в Конгресі США, голосування можуть відкласти до виборів
02:56 • 5704 перегляди
Британія і Франція обговорили запуск в Україні виробництва ракет SCALP
01:16 • 10689 перегляди
Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємноPhotoVideo
00:18 • 11508 перегляди
Спеціально для України створили дешевий підводний дрон для ударів по російських кораблях і мостахPhoto
23:58 • 10842 перегляди
рф будує у Криму морський дроно-порт, під загрозою можуть опинитися Одеса та Миколаїв
3 вересня, 21:56 • 11400 перегляди
Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали
3 вересня, 20:30 • 11413 перегляди
Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів
3 вересня, 17:40 • 17505 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
3 вересня, 16:08 • 24877 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
3 вересня, 14:33 • 24357 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
85%
747мм
Популярнi новини
Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена3 вересня, 18:32 • 4408 перегляди
Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”3 вересня, 18:50 • 5378 перегляди
В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік3 вересня, 19:12 • 4970 перегляди
Кількість постраждалих у Києві у результаті атак рф зросла до 13: що відомо про їх стан3 вересня, 19:21 • 7942 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується3 вересня, 22:05 • 4322 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 21770 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 30975 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 42904 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 43216 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 80260 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto00:05 • 3602 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto23:07 • 3848 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується3 вересня, 22:05 • 4744 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 33577 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 51493 перегляди
Актуальне
С-300
Ракетна система С-400
Starlink
Storm Shadow
M777 (гаубиця)

Що святкують 4 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 110 перегляди

4 вересня в Україні згадують підняття синьо-жовтого прапора над Радою у 1991 році. У світі відзначають дні сексуального здоров’я та таеквондо.

Що святкують 4 вересня в Україні та світі

4 вересня вшановують підняття синьо-жовтого прапора над Верховною Радою України у 1991 році, відзначають Всесвітній день сексуального здоров'я та День таеквондо, а також згадують пророка Мойсея й ікону "Неопалима Купина" за новим церковним календарем, пише УНН.

Підняття Державного Прапора України над Верховною Радою 

Подія історичного значення для українського державотворення: 4 вересня 1991 року за наполяганням народних депутатів і після тривалих дебатів над будівлею парламенту вперше офіційно підняли національний синьо-жовтий стяг поруч із прапором УРСР. Це стало символічним кроком утвердження суверенітету та передувало постанові Верховної Ради про офіційний статус синьо-жовтого прапора у січні 1992 року.

Всесвітній день сексуального здоров'я (World Sexual Health Day)

Зачатковий день, заснований у 2010 році Всесвітньою асоціацією сексуального здоров'я (WAS) для популяризації сексуальних прав, статевої просвіти та профілактики захворювань. Ініціатива підкреслює, що сексуальне здоров'я є невід'ємною складовою загального фізичного й психологічного добробуту людини та права на безпеку й особисту недоторканність.

Всесвітній день таеквондо (World Taekwondo Day)

Дата приурочена до рішення Міжнародного олімпійського комітету від 4 вересня 1994 року на сесії в Парижі про включення корейського бойового мистецтва таеквондо до офіційної програми Олімпійських ігор. Свято об'єднує мільйони спортсменів по всьому світу та популяризує філософію дисципліни, самоконтролю й поваги.

Міжнародний день газетного кур'єра (Newspaper Carrier Day)

Подія, яка бере початок із вшанування пам'яті Барні Флаерті — першого у світі підлітка, найнятого на роботу продавцем і кур'єром газет видавцем газети The New York Sun у 1833 році. День присвячений визнанню важливості праці розповсюджувачів друкованої преси та розвитку журналістики.

День пам'яті святого пророка Мойсея Боговидця

За новим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Мойсея Боговидця, який вивів ізраїльський народ із єгипетського полону та отримав на горі Синай Десять Заповідей, а також священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, страченого у III столітті за відмову впустити імператора-язичника до храму. Також відзначають день ікони Божої Матері "Неопалима Купина", яка вважається покровителькою вогнеборців та захисницею від пожеж.

За старим календарем православна церква згадує святого мученика Агафоніка Нікомидійського та інших із ним страчених за часів імператора Максиміана за відмову зректися християнської віри. У народному календарі цей день називали "Агафон Огуменник" і пов'язували його з повір'ями про захист снопів і токів від лісових духів, через що селяни традиційно вартували вночі своє збіжжя.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Пожежі
Верховна Рада України
Париж
Україна