Что празднуют 18 июня в Украине и мире

Этот день сочетает в себе важный украинский профессиональный праздник, глобальные инициативы по защите нейроотличных людей и экологии питания, а также несколько приятных гастрономических событий, пишет УНН.

День участкового офицера полиции

Профессиональный праздник правоохранителей, которые непосредственно работают с населением в своих громадах. Именно участковые офицеры первыми реагируют на обращения граждан, отвечают за профилактику правонарушений и поддержание общественного порядка на вверенной им территории. Праздник был учрежден еще в 2004 году, а позже адаптирован под современную структуру Национальной полиции Украины.

День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)

Официальный праздник Организации Объединенных Наций, основанный в 2016 году. Его цель — привлечь внимание к тому, как выращивается, поставляется и потребляется пища. Устойчивая гастрономия призывает поддерживать местных фермеров, выбирать сезонные продукты, беречь природные ресурсы и минимизировать пищевые отходы.

День гордости аутистов (Autistic Pride Day)

Важная инициатива, начатая в 2005 году организацией Aspies For Freedom. В отличие от апрельского Дня распространения информации об аутизме, который часто инициируют медицинские и благотворительные учреждения, этот праздник создан самими людьми с расстройствами аутистического спектра. Его главный месседж: аутизм — это не болезнь, которую нужно "лечить", а нейроотличие, являющееся частью человеческого разнообразия.

Международный день пикника (International Picnic Day)

Один из самых любимых летних праздников. Это идеальный повод взять одеяло, корзину с лакомствами и отправиться с семьей или друзьями в ближайший парк или лес, чтобы насладиться едой на свежем воздухе.

Международный день суши (International Sushi Day)

Гастрономический праздник, объединяющий поклонников японской кухни по всему миру. Отличный повод посетить любимое заведение или попробовать скрутить роллы собственноручно.

Международный день паники (International Panic Day)

Необычный шуточный праздник с психологическим подтекстом. Он напоминает, что постоянно держать стресс в себе — вредно. В этот день разрешается официально "выпустить пар", признать свои страхи, немного попаниковать, чтобы потом с облегчением выдохнуть и вернуться к спокойной жизни.

Четверг Петрова поста (Петровки)

Продолжается вторая неделя летнего поста. Согласно церковному уставу, в четверг верующим разрешается определенное послабление: можно употреблять горячую пищу с добавлением растительного масла (вареные овощи, каши, супы), а также немного вина, однако рыба и мясо-молочные продукты остаются под запретом.

День памяти мученика Леонтия

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день чтят Леонтия — римского военачальника греческого происхождения, служившего в Финикии в I веке. Он открыто исповедовал христианство и помогал бедным, за что был арестован и принял мученическую смерть.