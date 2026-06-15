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Что празднуют 15 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

15 июня отмечают День фотографии природы, Всемирный день ветра, День Великой хартии вольностей и инициативы ООН. Верующие соблюдают Петров пост и поминают пророка Амоса.

Что празднуют 15 июня в Украине и мире

Начало новой недели приносит с собой важные социальные инициативы под эгидой ООН, экологические праздники, а также продолжает период летнего поста для христиан восточного обряда, пишет УНН.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day)

Важная официальная дата ООН, установленная в 2011 году. Цель этого дня — привлечь внимание общества к проблеме физического, психологического и финансового насилия над пожилыми людьми. Это призыв к уважению, защите прав пенсионеров и обеспечению им достойной и безопасной старости.

Всемирный день ветра (Global Wind Day)

Экологический и энергетический праздник, основанный Европейской ассоциацией ветроэнергетики. Его цель — повысить осведомленность об огромном потенциале ветровой энергетики, которая помогает бороться с изменением климата, уменьшает выбросы углерода и является отличной альтернативой ископаемому топливу.

День фотографии природы (Nature Photography Day)

Международный праздник, основанный Североамериканской ассоциацией фотографии природы (NANPA). Он призывает людей брать камеры (или просто смартфоны), выходить на улицу и фиксировать красоту окружающего мира, чтобы способствовать его сохранению.

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День силы улыбки (Smile Power Day)

Позитивный и теплый праздник, напоминающий о том, как много может изменить одна простая искренняя улыбка. Она способна разрядить напряженную ситуацию, поддержать человека в трудную минуту и даже улучшить настроение самому улыбающемуся благодаря выбросу эндорфинов.

День Великой хартии вольностей (Magna Carta Day)

Исторический праздник. Именно 15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный скрепил печатью Великую хартию вольностей — документ, который стал фундаментом современных демократических прав и свобод и верховенства права.

Понедельник Петрова поста (Петровки)

Начинается вторая неделя летнего поста. Согласно церковному уставу, в понедельник постящимся верующим разрешается употреблять горячую пищу без добавления растительного масла (каши, супы, вареные овощи).

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День памяти пророка Амоса

По новому (новоиулианскому) календарю в этот день чествуют одного из двенадцати малых библейских пророков, жившего в VIII веке до нашей эры. Амос был простым пастухом, но Господь призвал его пророчествовать и обличать социальную несправедливость и отступничество от веры.

День памяти мученика Вита

Также по новому стилю вспоминают раннехристианского святого Вита, принявшего мученическую смерть в юном возрасте. В европейской традиции святой Вит считается покровителем танцоров, актеров, а также защитником от просыпания (ему часто молились, чтобы вовремя проснуться).

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Александра Месенко

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